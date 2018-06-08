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Как цветы на черном фоне стали главным принтом этого лета
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Как цветы на черном фоне стали главным принтом этого лета 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Автор: Екатерина Деева
Сложно представить летний сезон без цветочного принта. В этот раз фантазия дизайнеров предлагает нам ткани с крупными цветами на контрастном черном фоне. Именно этот цвет выигрышно подчеркивает яркость пионов, роз и полевых лютиков. Кстати, это отличная альтернатива для сторонников черного. Разнообразие в виде ярких цветов на темной ткани — в летнем сезоне не помешает.
Крупные красные розы с ярко выраженной фактурой цветка на черном фоне, как в летней коллекции Alexander McQueen, идеально подойдет для создания дерзкого образа в стиле великой танцовщицы фламенко Кармен. Или предлагаем взглянуть на легкое напоминание о божественном цветке, как в коллекции Ульяны Сергеенко.
Ульяна Сергеенко Alexandr McQueen Мелкие полевые цветы
Усыпанные мелкими полевыми цветами шифоновые платья остаются фаворитами лета. Струящаяся ткань делает цветы живыми, добавляя легкости и игривости, как отсылка к эпохе хиппи, а черный цвет добавляет нотку таинственности образу. Вдохновляемся коллекциями весна-лето Isabel Marant, 3.1 Phillip Lim, Giambattista Valli, Jill Stuart.
Isabel Marant Giambattista Valli Пионы
Не обошли стороной и символ женственности — пионы. В весенне-летней коллекции Off-White добавили крупные пионы насыщенного цвета фуксии в свои атласные комбинезоны и костюмы черного цвета. Такое сочетание на брючном костюме приковывает внимание своей выразительностью. Dolce&Gabbana позволили себе украсить цветами не только блузки и платья, но и добавили элемент в аксессуары.
Продолжая изучать флористику, смело экспериментируем и облачаемся с головы до ног в буйство цветов. Если вы мечтали о своем цветочном саде, настал ваш час — устройте рассадник, захватив собственное тело. Цветочным дополнением к образу могут стать аксессуары, как у Sonia Rykel, так и головной убор и обувь, как в весенне-летней коллекции 2018 Marс Jacobs. Что касается украшений — вашими спутниками этим летом станут броское колье или серьги с крупными цветами. Не забудьте о единственном правиле — цветы должны перекликаться друг с другом по цвету и начертанию.
Для завершения образа можно добавить яркую красную или винную помаду. Скорее переходите на черную цветочную сторону и будьте самой модной в этом сезоне.
Off-White Sonia Rykel
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