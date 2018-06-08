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Интерьер трёхкомнатной квартиры в благородных синих оттенках
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Интерьер трёхкомнатной квартиры в благородных синих оттенках 

Roomble.com 19 минут назад
Фото: Roomble.com
Минимализм — один из самых популярных и востребованных стилей. Одна из главных фишек этого проекта — насыщенный синий цвет, присутствующий здесь как акцент. Проект создавался для трёхкомнатной квартиры со стандартной планировкой. Прямоугольные формы комнат удалось скорректировать с помощью оригинального сочетания отделки и мебели, а не за счёт переноса стен. Работал над проектом сервис Flatplan в лице дизайнера Алексей Смирнов.
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Алексей Смирнов, дизайнер сервиса Flatplan
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«Для меня Flatplan — это вдохновение. Дизайн, который мы создаём, это искусство, которое доступно каждому».
flatplan.design
Синий цвет гармонично включён и в гостиную. Он представлен здесь в виде ярких акцентов — подушек на сером диване и кресла. Линейное освещение и латунные светильники необычной формы своеобразно продолжают геометрию помещения.
Светлый интерьер не обязательно должен быть блёклым. На светлой, почти полностью белой кухне ярким акцентом может стать синяя стеклянная панель, играющая роль фартука.
Гарнитур тоже выполнен на контрасте: нижние базы — белые, а верхние — чёрные. Линейное освещение гармонично вписывается в интерьер, а оригинальный латунный светильник над обеденной группой интересно преображает пространство.
Графичные каркасные элементы всё ещё в тренде. Это хороший выбор для небольших по площади помещений, так как они не перегружают пространство, смотрятся легко и эстетично, при этом выполняя порученную им функцию. Например, в этой спальне таким предметом стала прикроватная тумба. Другая мебель тоже олицетворяет собой простоту минималистичных форм. Выбранные для спальни кровать и кресло выполнены в акцентном синем цвете, тем самым перекликаясь с общей концепцией всего пространства квартиры.
Детская спальня выполнена в нейтральных светлых тонах, которые подойдут для ребёнка почти любого возраста. Одна из стен выкрашена в приятный серый цвет, который на фоне белого смотрится выразительным, но спокойным акцентом. Синее кресло и предметы декора добавляют ярких тонов, а карта над рабочим столом не только будет служить помощником в учёбе, но и станет интересным дополнением интерьера.
Ванная комната выполнена в общей концепции. Яркая плитка трёх оттенков синего на акцентной стене в душевой объединяет санузел с остальными помещениями.
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