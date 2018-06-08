Летний маникюр 2018, модные тенденции с фото

С приходом летнего сезона, когда вся природа буквально заново рождается, у представительниц прекрасного пола настает период перемен. Ведь душа так и поет и просит чего-то нового яркого — что, несомненно, оказывает влияние на модные тенденции, в том числе и для маникюра.

Дизайнеры в 2018 году порадовали модниц новыми интересными вариантами летнего дизайна ногтей. В этом сезоне он отличается особой оригинальностью, разнообразием, изысканностью и красивыми новинками. Благодаря чему, даже самые капризные барышни найдут для себя отличный вариант. Чтоб выбрать свой вариант, ниже посмотрим предоставленные фото.

Выбираем цвет для модного маникюра

В зимний период самыми распространенными оттенками считаются:

винный;

марсала;

коричневый.

yandex_ad_1 А также многие другие из палитры темных теплых цветов.

С наступлением лета цветовая гамма кардинально изменяется. Здесь уже чаще используются природные оттенки:

розовый, напоминающий лепестки цветов;

голубой — чистое небо;

сочный зеленый — траву и листья растений.

Для дополнения любого летнего образа идеально подойдут пастельные тона. Для этого можно использовать как лавандовый или деликатно-розовый, так и мятный или бирюзовый оттенки.

Летний сезон всегда придает цветам яркую красочность и насыщенность. А желтый во всех своих тонах, особенно солнечном, будет более, чем уместен. Он хорошо будет смотреться и как базовый цвет, и как маленький акцент или часть декора. Покрытие ногтей оранжевым или малиновым цветом будет смотреться оригинально и задорно.

Серый цвет всегда смотрится элегантно. Вот и летом 2018 года этот цвет по-прежнему в моде. Его также можно использовать в качестве основы или дополнить им дизайн ногтей или сложную композицию, состоящую из других оттенков.

Маникюр в нюдовом стиле — это классика, которая уже на протяжении многих лет не выходит из моды. Лето 2018 года не стало исключением. Такой маникюр будет восхитителен даже на королевском приеме.

Можно поэкспериментировать с сочетаниями цветов, создавая тем самым эксклюзивный маникюр. Замечательно смотрится такой вариант в стиле омбре.

Обычно переход делается в пределе одного цвета — от более темного до более светлого оттенка. А можно создать плавное перетекание палитры из оливкового в розовый, из фиолетового в салатный и др.

Самые смелые девушки могут позволить себе маникюр с неоновыми оттенками, которые сразу бросаются в глаза. Он будет хорошо смотреться не только на клубных дискотеках, но и на пляже и даже в кафе.

yandex_ad_2 Матовый маникюр

Матовый маникюр уже не так популярен, как в прошлые сезоны, однако, до сих пор очень востребован, благодаря тому, что придает образу дополнительную элегантность и изысканность.

В грядущем летнем сезоне к классическим темным матовым цветам добавятся и пастельные оттенки. Актуальными будут розовый, сиреневый, бежевый, кремовый, молочный. Но самые популярные цвета в этом году — это все оттенки желтого, персикового, кораллового и мятного.

В случае предпочтения простого и лаконичного маникюра можно покрыть все ногти одним цветом. А если маникюр покажется слишком простым, в него нужно просто добавить блеска.

Сочетание глянцевых лаков с матовыми уже давно вошло в моду. В этом сезоне можно поэкспериментировать со втирками и блестками, создавая с помощью них завораживающий контраст.

Разнообразие вариантов в этом приеме огромно. Элегантной вариацией будет использование в качестве основного покрытия персикового или розового лака с акцентированием жемчужной втиркой того же цвета пары ногтей. Интересна и версия с покрытием базовым лаком понравившегося цвета. В этом случае несколько ногтей можно выделить с помощью серебристой или золотистой втирки либо россыпью блесток.

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Красиво будет смотреться маникюр, если по центру ногтя, предварительно окрашенному матовым лаком, провести блестящую полоску в вертикальном положении. Такой дизайн будет в этом сезоне на пике популярности.

50 оттенков бежевого

Маникюр в бежевом цвете больше известен, как нюдовый. Он считается универсальным, ведь с ним можно пойти и на работу, и в клуб, и даже на торжественный прием.

Этим летом бежевый будет популярен в любых оттенках, начиная от молочного, и заканчивая кофе с молоком. Выбор нужного тона зависит не только от собственных предпочтений, но и от цвета кожи.

Нюдовый маникюр также можно дополнить различными втирками, что придаст ему немного шика и праздничности.

А еще в качестве акцентов подойдут стразы, скотч-лента и акриловая пудра.

Негативное пространство — это последний писк, покоривший сердца многих молодых особ. В бежевом цвете он представляет богатый выбор вариантов для создания оригинального покрытия ногтей. Например, можно сделать лунный маникюр с прозрачной луной, или прозрачный ноготь с вертикальной полоской бежевого цвета по центру.

Посмотрим летние оригинальные дизайны ногтей, которые будут востребованы в 2018 году. А фото модных и красивых новинок помогут сделать свой выбор.

Мраморный маникюр

Многие модницы любят мраморный маникюр, а летом 2018 года по прогнозам дизайнеров он станет очень популярным.

Маникюр в мраморном стиле актуален как в ярких тонах, так и в нежной пастели. Главной изюминкой здесь выступает рисунок с разводами, имитирующий природный мрамор. Можно сказать, название маникюра говорит само за себя.

А в случае смешивания цветов рисунок на ногтях приобретет неповторимую уникальность. В зависимости от выбранного цвета покрытие будет напоминать разные виды природных камней: змеевик, бирюза, малахит и тому подобные.

Очень оригинально выглядит маникюр, созданный с помощью фольги или хлопьев юкки. Он своей выразительностью привносит образу дополнительную гламурность.

Рисунки для маникюра

И все-таки самый выигрышный вариант летнего дизайна ногтей — это оригинальные рисунки. Здесь мода тоже не стоит на месте. Поэтому нужно знать, что именно нарисовать летом 2018 года и, какие новинки в моде. Оригинальные и красивые варианты предоставлены ниже в фото.

Очень стильно и броско смотрится маникюр с геометрическим рисунком. Здесь четких ограничений и требований нет — полный полет фантазии, как с формами, так и с цветами.

Новинкой в геометрических мотивах является глиттер и втирка. Их применяют для подчеркивания линий, обводки границ или заполнение всей фигуры. Простота рисунков также приветствуется — это могут быть:

горошины;

зигзаги;

полоски.

Они вполне способны сделать маникюр уникальным, не перегружая его декором.

Лето всегда сопровождается цветочными принтами как в одежде, так и в аксессуарах, и маникюр 2018 года не исключение. Каждой представительнице прекрасного пола не хочется запечатлеть кусочек природной красоты цветов у себя на ногте?

В 2018 году необходимо учесть, что актуальны нежные тона и плавные линии, поэтому самым лучшим вариантом будет декор пары ногтей изящным бутоном или цветком.