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Как преобразить интерьер без крупных вложений: пятёрка полезных советов
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Как преобразить интерьер без крупных вложений: пятёрка полезных советов 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
В тёплое время года особенно хочется перемен. Природа меняется каждый день: вот зацветает сирень, газон около дома вдруг оказывается усыпан солнечными одуванчиками, не успеешь оглянуться, как ветви плодовых деревьев склоняются под тяжестью яблок и груш.
Менять мир вокруг можете и вы. Проще всего — освежить интерьер своего жилища. Сделать это легче, чем принято думать. Из книги «Стиль» издательства МИФ мы выбрали пять способов, которые помогут обновить интерьер с минимальными вложениями (или вовсе без них).
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Преображаем мебель
В каждой комнате есть мебель, которая составляет центр композиции. Это может быть диван или обеденный стол. Попробуйте немного изменить эту вещь, тогда комната сразу заиграет новыми красками. На диван можно купить новую накидку или положить яркие подушки. На стол — накинуть скатерть в стилистике, которая вам по душе. Затем подберите новые шторы — и вашу комнату будет не узнать!
Выбрасываем лишнее
Оцените каждую вещь по трём критериям: красота, функциональность, сентиментальность. Если вещь не соответствует ни одному из параметров, расставайтесь с ней без сожалений. Причём если ваша квартира небольшой площади, то вещь должна соответствовать двум критериям, чтобы не отправиться на помойку или к новому хозяину.
Определяемся со стилем
Чтобы понять, в каком стиле вам хотелось бы оформить квартиру, откройте шкаф. Одежда — вот что расскажет о ваших предпочтениях. Если вы носите одежду спокойных тонов, яркие цвета в интерьере наверняка будут вас напрягать. Любителям винтажной одежды стоит пройтись по блошиным рынкам — там они найдут много интересного и вдохновляющего.
А о чём говорят несколько пар одинаковых брюк или большое количество однотипных юбок или платьев? Такой человек отдаёт предпочтение удобству и предсказуемости. При выборе вещей лучше ориентироваться прежде всего на функциональность — это может быть большой комфортный диван или раскладывающийся стол.
Достаём из чулана «странности»
Наверняка у вас есть вещь (или даже не одна), которая кажется вам странной. Вы не можете её выбросить, потому что она вам нравится, не хотите ставить на видное место, потому что не знаете, как вписать в интерьер. Пора открыть чулан и поставить зазнобу на видное место.
Такие странные вещи придают интерьеру индивидуальности. Комната перестаёт походить на картинку из глянцевого журнала. Странные акценты запоминаются и дают поводы для разговоров.
Тасуем вещи
Где у вас хранятся тарелки? На кухне. А шкатулки с мелочёвкой? В гостиной. Добавьте в интерьер неожиданности. Храните блокноты на большом блюде, которое вы редко используете. Тарелки необычной расцветки можно поставить в спальне для красоты. А на кухню из гостиной могут перекочевать книги, фоторамки, статуэтки, сувениры. Главное, чтобы вещь приносила вам удовольствие. Наполнять комнаты вдохновляющими штуками приятно, даже если для них вы выбираете не совсем стандартное место.
Чтобы освежить интерьер, не обязательно затевать грандиозные перемены. Достаточно поменять шторы, перекрасить стены или переставить мебель, чтобы дом преобразился. Больше советов по дизайну читайте в книге «Стиль».
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