Поговорим: участники iSaloni о своих впечатлениях от выставки

Елена Шлёнкина, Представитель итальянских фабрик: «Похоже, витиеватая классика сходит со сцены: при том что в современных и дизайнерских павильонах яблоку негде было упасть, в сугубо классических — разреженность публики. Продолжается возрождение знаковых моделей (у MOLTENI&C — стол D. 859.1 по дизайну Джо Понти), а CECCOTTI COLLEZIONI подготовила „музейную экспозицию“ на стенде — ретроспективу этапов собственного пути. Продолжается поиск сенсационных материалов (шпон „ископаемого“ дуба: кухня Ratio фабрики DADA, стол Oroshi от GALLOTTI&RADICE)».

Лука Виванти, Francesco Molon: «В этом году наша компания совершила прорыв в сторону современного дизайна. Нас хорошо знают в мире как носителей итальянских традиций, но новое поколение молодых и амбициозных людей удивится, какие интересные проекты (включая мебель и стеновые панели для комнаты тинейджера) мы включили в коллекцию этого года».

Андреа Джентилини, Visionnaire: «Самое интересное в работе интерьерного бренда — предвосхищать будущее, создавать моду. Мода — это не то, что принято, а то, что люди действительно хотят, в чём нуждаются как в глотке свежего воздуха. Вот и одна из наших новых коллекций называется Breath. Экология, „зелёные“ технологии в мебели и новая эстетика — на острие времени».

Сильверио Мариан, W. W. T. S. : «Я горжусь тем, что в этом году, когда возвратился большой приток клиентов из России, W. W. T. S. и группа „Фабрика“ по приглашению SALON–interior во время вечеринки CASA W. W. T. S. в Милане cпели песню „Катюша“ прямо перед Дуомо. Что касается продукции, меня поразили компании, которые знают, как соединить ремесленное мастерство с технологическими инновациями. Интересны изогнутые самонесущие стеновые панели от L’OTTOCENTO, новое лаковое покрытие для кухни metallescente (»под металл») от SNAIDERO в сотрудничестве с PININFARINA и новая интерпретация стола Ufo от EMMEMOBILI с основанием из бронзового литья и топом из дерева».

Андреа Турри, Turri: «Традиции и современ­ность — я бы назвал это главной темой размышлений для мебельных брендов, по крайней мере в той части выставки, которая представляла разделы „Люкс“ и „Классика“. Мы не на пороге нового стиля и новой парадигмы XXI века, а уже внутри неё. Увлекательно участвовать в этом процессе. Предлагать людям стиль и образ жизни, который я бы обозначил как „возможно всё“».

Светлана Королева , Poliform, cc–tapis: «Мода на мебель — часть модной индустрии, и концерн POLIFORM — один из самых значимых „модных домов“. Чего мы ждём от интерьера? Оптимального баланса дизайна, технологий и комфорта. Именно в этом секрет успеха коллекций Жана–Мари Массо для POLIFORM: эстетика и узнаваемый почерк именитого мэтра, самые передовые технологии и материалы, обеспечивающие комфорт».

Дэвид Овери, Formitalia: «Люкс — это высочайшее качество материалов и исполнения. Именно такие вещи и становятся со временем классикой. Наша новая коллекция направлена в будущее как раз по этой причине: высочайшее качество кожи, дерева и современный динамичный дизайн».

Марина Путиловская, художник по интерьерам: «Второй год мы представляем нашу капсульную коллекцию New Liberty на iSALONI в Милане. В этом году коллекция выполнена в мягких, тёплых оттенках с бутонами магнолии в качестве декоративных элементов, с воздушными тканями голубых оттенков. Лучшие итальянские технологии соединились в этой коллекции с моим взглядом женщины–художника, с моим мировоззрением, ощущением интерьера, красоты жизни и комфорта».

Альфредо Коломбо, Medea: «В этом году барьеры между разными стилями окончательно исчезли. Бренды и классические, и современные играют с различными стилями и культурными влияниями. Моя новая коллекция Ottocento, которую я разработал для MEDEA, — это микс: от нео­классики до ар–деко и скандинавского стиля 40‑х годов ХХ века. Эта камерная рафинированная коллекция создана для утончённого жилого пространства».