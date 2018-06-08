Интернет-газета «Москва За Калужской заставой» запустила рубрику «Мода и стиль»

С июня в интернет-газете «Москва За Калужской заставой» жители Юго-Западного округа российские дизайнеры Юлия Полякова и Антон Зыбарев будут рассказывать о модных тенденциях и о том, как, не гоняясь за известными брендами, всегда выглядеть элегантно и сильно.

В первом материале новой рубрики «Мода и стиль» экспертами моды, создатели известного российского бренда Юлия и Антон рассказывают о базовой белой рубашке.

Какой должна быть рубашка, с чем ее носить, и стоит ли оголять живот — можно узнать по ссылке.

Два раза в неделю дизайнеры будут рассказывать жителям ЮЗА о том, как оставаться модным и стильным при минимальных затратах.

Фото Юлии СОЛОДОВНИКОВОЙ и Юлии ПОЛЯКОВОЙ.