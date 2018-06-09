Вирджил Абло создал ковер в виде чека для ИКЕА

ИКЕА показала первые фотографии коллаборации Markerad с арт-директором Off-White Вирджилом Абло. Одной из новинок стал ковер, похожий на кассовый чек из самого магазина ИКЕА.

Коллекция ориентирована на миллениалов — поколение молодых людей, которые начинают жить отдельно от родителей. «Большинство молодых людей живут в квартирах родителей и не думают о мебели. Мне интересно, какими будут их первые покупки, когда они начнут жить самостоятельно», — рассказал Абло.

В линию также вошли ковры с надписями Blue и Keep Off, деревянные стулья, чехлы для подушек, чехлы для подушек, сумки и ярко-красный геометричный стоппер для двери.

Новинки поступят в продажу в 2019 году. Сколько они будут стоить, пока не сообщается, но судя по огромному количеству лайков в инстаграме, спрос на них будет сумасшедшим.