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«Полуголому» пиджаку ответили «голой» рубашкой
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«Полуголому» пиджаку ответили «голой» рубашкой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Французский модный дом Maison Margiela представил новую модель мужской рубашки. Об этом сообщает Highsnobiety.
Из классической белой рубашки вырезали рукава, полочку и спинку, оставив только контуры рукавов, манжеты, полы, воротник и тонкую полоску с пуговицами.
На сайте сказано, что вещь под названием White Skeleton Shell Shirt («Белая рубашка-скелет») изготовлена из 100-процентного хлопка. Также они приводят два варианта ношения рубашки: на футболку и на голое тело.
Стоимость футболки — 1 095 долларов.
В мае основатель итальянской марки Unravel Project дизайнер Бен Тавернити выпустил в продажу новую модель верхней одежды — половину классического женского пиджака. По информации на официальном сайте бренда, черный асимметричный жакет с одним рукавом изготовлен из шелка и хлопка.
Maison Margiela — модный дом, который специализируется на производстве авангардных коллекций мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров. Выпускает также парфюмерию, мебель и предметы домашнего декора. Компания основана в 1988 году бельгийским дизайнером Мартином Маржелой и его коллегой Дженни Майренс. В настоящее время пост креативного директора марки занимает модельер Джон Гальяно.
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