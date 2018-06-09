«Полуголому» пиджаку ответили «голой» рубашкой

Французский модный дом Maison Margiela представил новую модель мужской рубашки. Об этом сообщает Highsnobiety.

Из классической белой рубашки вырезали рукава, полочку и спинку, оставив только контуры рукавов, манжеты, полы, воротник и тонкую полоску с пуговицами.

На сайте сказано, что вещь под названием White Skeleton Shell Shirt («Белая рубашка-скелет») изготовлена из 100-процентного хлопка. Также они приводят два варианта ношения рубашки: на футболку и на голое тело.

Стоимость футболки — 1 095 долларов.

В мае основатель итальянской марки Unravel Project дизайнер Бен Тавернити выпустил в продажу новую модель верхней одежды — половину классического женского пиджака. По информации на официальном сайте бренда, черный асимметричный жакет с одним рукавом изготовлен из шелка и хлопка.