Ещё
ИКЕА выпустит коллаборации с adidas и Lego
Далее:
Читайте также:
Ещё

ИКЕА выпустит коллаборации с adidas и Lego 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
ИКЕА рассказала о новых коллаборациях в этом году в рамках программы «Дни демократичного дизайна». Так, компания выпустит совместную коллекцию с adidas. Известно, что в линейку войдут оборудование для домашних тренировок, коврик для йоги и эспандеры.
Кроме того, ИКЕА выпустит специальную коллекцию вместе с Lego: в нее войдет мебель для развития творческого потенциала ребенка. В планах ИКЕА также коллаборация с компанией певицы Соланж Ноулз Saint Heron. В эту линию войдут многофункциональные интерьерные объекты.
Inmyroom: последние новости
Новая жизнь шведской дачи: бело-голубой декор и мебель ИКЕА Яркий лофт в трешке: проект в новостройке Еще 6 невероятных преображений старых квартир
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только4
Пуговка показала «беременный» живот3
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц4
Истинные лица знаменитостей
Звезда бурлеска рассказала, чем удивляет в постели14
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение