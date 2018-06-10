ИКЕА выпустит коллаборации с adidas и Lego

ИКЕА рассказала о новых коллаборациях в этом году в рамках программы «Дни демократичного дизайна». Так, компания выпустит совместную коллекцию с adidas. Известно, что в линейку войдут оборудование для домашних тренировок, коврик для йоги и эспандеры.

Кроме того, ИКЕА выпустит специальную коллекцию вместе с Lego: в нее войдет мебель для развития творческого потенциала ребенка. В планах ИКЕА также коллаборация с компанией певицы Соланж Ноулз Saint Heron. В эту линию войдут многофункциональные интерьерные объекты.