13 июня стартует новый поток школы дизайна сурового практика

Окончили архитектурный вуз или прошли курсы, но так и не стали дизайнером? Не представляете, как применить знания на деле, не можете чётко выстроить работу с реальными заказчиками, долго и проблемно согласуете эскизы, с трудом доводите проекты до конца?

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Школа дизайна сурового практика — то, что поможет разобраться с проблемами и выйти на новый уровень. На протяжении трёх месяцев дизайнеры интерьера со всего мира будут учиться под руководством матёрого наставника. Иван Безруков расскажет, с чего начинать проект и что входит в каждый этап, чего на самом деле хочет заказчик и как делать чертежи и интерьеры. В конце обучения каждый студент сделает свой дизайн-проект, который войдёт в его портфолио.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте школы дизайна сурового практика. Портал Roomble.com — информационный партнёр.

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