Тренд лета-2018: белый цвет

Сезонные коллекции модных домов весьма наглядно свидетельствуют о том, что этим летом белый цвет должен непременно украсить и ваш гардероб.

У белого, как и у любого другого цвета, есть свои оттенки, многие из которых имеют подтон, который многие любительски отнесли бы к другим цветам: желтоватый, розоватый, зеленоватый.

В Интернете можно, например, найти небольшую табличку, иллюстрирующую различные тональности белого из сферы компьютерной графики и дизайна:

Считается, что белый цвет полнит, и это, увы, абсолютная истина. Дело в том, что вещи белого цвета отражают максимальное количество световых волн, расходящихся в разные стороны. Граница между белым и другим цветом размывается, что визуально делает предметы больше, чем они есть на самом деле. Поделать с этим объективно ничего нельзя, поэтому непременно учитывайте эту особенность.

В этом сезоне популярны образы total white, то есть абсолютно белые, без добавления дополнительных оттенков.

Это могут быть как платья и сарафаны, так и комбинезоны и сложные комплекты из нескольких белых вещей.

Конечно, глядя на такие прекрасные образы, невольно задумываешься в первую очередь о непрактичности этого маркого цвета, но, судя по всему, модным дизайнерам проблемы простых смертных не ведомы!