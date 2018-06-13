СМИ: бразильские футболисты перед тренировкой в Сочи пили водку

Кадры попали в соцсеть

СМИ: бразильские футболисты перед тренировкой в Сочи пили водку.

По словам очевидцев, игроки пили не только водку, но и пиво, но зафиксировать этот факт помешала охрана.

Как пишет Life, так бразильские футболисты решили отдохнуть перед тренировкой в отеле Swissotel Kamelia Hotel Sochi. Очевидцы засняли эпизод, как вратарь сборной Бразилии и английского «Манчестер Сити» Эдерсон сидит за одним из таких столов с водкой. Болельщики предположили, что футболисты могли отмечать день рождения Филиппе Коутиньо, который он отпраздновал накануне, 12 июня.