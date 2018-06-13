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СМИ: бразильские футболисты перед тренировкой в Сочи пили водку
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СМИ: бразильские футболисты перед тренировкой в Сочи пили водку 

АиФ-Кубань 3 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Кадры попали в соцсеть
СМИ: бразильские футболисты перед тренировкой в Сочи пили водку.
По словам очевидцев, игроки пили не только водку, но и пиво, но зафиксировать этот факт помешала охрана.
Как пишет Life, так бразильские футболисты решили отдохнуть перед тренировкой в отеле Swissotel Kamelia Hotel Sochi. Очевидцы засняли эпизод, как вратарь сборной Бразилии и английского «Манчестер Сити» Эдерсон сидит за одним из таких столов с водкой. Болельщики предположили, что футболисты могли отмечать день рождения Филиппе Коутиньо, который он отпраздновал накануне, 12 июня.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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