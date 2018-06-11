ИКЕА празднует 50-летие линейки ИВАР в 2018 году!

В этом году легендарной системе хранения «Ивар» исполняется полвека — целых 50 лет. На протяжении уже двух поколений эта конструкция — простая, лаконичная и практически гениальная — помогает семьям по всему миру качественно и удобно организовать свой быт.

Празднуя 50-летие «Ивар», ИКЕА анонсирует новый дизайн фасадов для всех моделей товаров этой линейки — в белой лакированной стали, что является очень универсальным решением, которое многие из нас так давно ждали. Теперь стеллажи и полки «Ивар» могут быть идеально вписаны в гораздо большее количество стилей дизайна интерьера.

История «Ивар» началась тогда, когда в 1968 году в магазине ИКЕА появилась маленькая безымянная полочка. Тогда никто и не догадывался, что изделия этой линейки будут покупать люди со всего света — из Европы и Азии, обеих Америк, Австралии, Африки и, конечно же, всей Скандинавии. Невиданная популярность серии «Ивар» объясняется ее универсальность, а также дизайном простых форм, что со временем ничуть не теряют своей актуальности.

За 50 лет под названием «Ивар» были выпущены не только полочки и стеллажи, но даже комоды и целые шкафы. Благодаря тому, что их дизайн был исключительно лаконичным, клиенты ИКЕА использовали их во всех комнатах дома — от гаража и кухни до спальни и детской.

Новое вдохновение дизайнеров мебели в ИКЕА — белая лакированная сталь — позволяет использовать «Ивар» еще более мультифункциональным образом. Теперь так легко сделать хранение исключительно элегантным, оставляя его предельно практичным!

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