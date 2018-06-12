Эклектичная квартира в Малом Демидовском переулке

У семьи с ребенком уже есть загородный дом, а квартира в Малом Демидовском переулке стала вторым, городским жильем. Поэтому здесь заказчице хотелось создать более интересный интерьер с необычным цветом стен в спальне и вместительной библиотекой. Обязательным условием было вписать в интерьер настольные лампы Lladró, бельгийские и голландские банкетки и светильники, а также холодильник Smeg.

Квартира в кирпичном доме 1927 года постройки выгодно отличается тем, что несущих стен в ней почти нет. В ходе перепланировки в своих границах осталась только детская. Спальню расширили за счет коридора, кабинет — за счет гостевого санузла, кухню перенесли и присоединили к гостиной. Зато ванная теперь стала больше и превратилась в будуар с окном.

Внешняя архитектура дома очень напоминает доходные дома начала XX века. Но архитектор Ариана Ахмад и дизайнер Татьяна Карякина сразу отказались от идеи создать классический интерьер в духе времени. Классика здесь присутствует, но дозировано, например, в лепных украшениях потолка из коллекции Orac Axxent и массивной доске Old Oak фабрики Sherwood на полу.

Цветовая схема интерьера довольно необычна. Заказчица решилась на яркий и глубокий оттенок для стен в спальне и ванной комнате, потому что эта квартира — не основное жилье семьи. Насыщенные цвета не успеют надоесть.

Геометричный рисунок плитки в зоне кухни перекликается по форме и оттенку с креслом у фальш-камина в гостиной. То в свою очередь повторяет цвета текстиля и обивки дивана в детской. Так весь интерьер получился целостным, но со своими выразительными акцентами в каждом помещении.

Часть мебели уже была в наличии. Например, в интерьер спальни удачно вписались настольные лампы Lladró со скульптурными основаниями и банкетки, привезенные из Голландии. В путешествиях владелица квартиры нашла и картины. Еще одним пожеланием был холодильник Smeg ретро-формы на кухне и антикварные предметы декора, которыми наполнилась квартира.

Остальную мебель для проекта искали в английских и американских магазинах. Но доставка заняла бы слишком много времени, поэтому аналоги нашли в России или сделали на заказ в местных мастерских. Так появился массивный черный шкаф в спальне с филенчатым дубовым фасадом.

Особое место в кухне-гостиной занял дубовый обеденный стол, который сделали вручную. Столешницу выложили из паркетных досок, и даже выбрали один из классических узоров.

Еще один интересный элемент мебели появился в спальне. Изголовье кровати сделали из старых межкомнатных дверей, которые отлично сохранились, но не вписывались в новый интерьер. Они дополнили эклектичную коллекцию, собранную в этой квартире.

Холл Мебель: тумба, Woodi Декор: зеркало, Benzara

Кухня-гостиная Отделка: краска, Mahogany, Farrow & Ball; портал камина, Orac Axxent; плитка для фартука, Absolut Keramika, коллекция Monocolor Напольное покрытие: лакированная массивная доска, Old Oak, фабрика Sherwood Мебель: обеденный стол, на заказ Освещение: подсветка на струнах, Slv, Германия; люстры, Eichholtz, Голландия

Спальня Отделка: краска, Deep Space Blue, Little Greene; лепные украшения потолка, Orac Axxent Напольное покрытие: лакированная массивная доска, Old Oak, фабрика Sherwood Мебель: тумбы, West Elm Текстиль: Zara Home Освещение: настольные лампы, Lladro

Детская Отделка: Напольное покрытие: лакированная массивная доска, Old Oak, фабрика Sherwood Мебель: столешница-подоконник из МДФ, на заказ Декор: корзина с европейского блошиного рынка

Библиотека Отделка: краска, Bone, Farrow & Ball Напольное покрытие: лакированная массивная доска, Old Oak, фабрика Sherwood Мебель: диван, Design Within Reach

Ванная комната Отделка: плитка, коллекция Monocolor, Absolut Keramika Напольное покрытие: плитка, коллекция Hex, Etrurria Design Кабина/ ванная/ санфаянс: умывальник, Simas Декор: зеркало, Голландия Освещение: бра, Голландия