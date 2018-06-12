30 крутых идей модного летнего маникюра — вдохновляйся!

Легкие платья и босоножки готовы к выходу! А как обстоят дела с маникюром? Уже выбрала цвет лака? А может, стоит сделать крутой дизайн ногтей? Мы изучили самые популярные нейл-блоги в Instagram и собрали для тебя 30 крутых идей модного летнего маникюра.

Мода на маникюр — дама капризная, и каждый год она диктует нам свои правила. Этим летом нас ждут три основных нейл-тренда: маникюр в нежных пастельных оттенках, яркие цвета и стильные рисунки на ногтях, а также не сдающая своих позиций геометрия во всех ее проявлениях. Вдохновляйся! Нежнее нежного

Нежные пастельные оттенки на ногтях актуальны всегда. Белый, бежевый, розовый, мятный, сиреневый — эти цвета будут прекрасно сочетаться с легкими летними нарядами и выгодно подчеркнут загорелую кожу. Больше цвета

Когда же еще красить ногти яркими лаками, если не летом? Желтый, синий, фуксия — да здравствует цвет! Самые смелые могут пойти дальше и попробовать стильные дизайны. Наш фаворит — маникюр в морском стиле. Простая геометрия

Цветы, рюши, прочая лепнина на ногтях — давно не актуальны. Этим летом бал правит геометрия во всех ее проявлениях. Попроси мастера нарисовать геометрические фигуры на одном или нескольких пальцах и дополнить дизайн мелкими блестками, — твой маникюр обязательно заметят. И не бойся сочетать цвета, контраст приветствуется.