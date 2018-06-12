Ещё
30 крутых идей модного летнего маникюра — вдохновляйся!
Далее:
Читайте также:
Ещё

30 крутых идей модного летнего маникюра — вдохновляйся! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Легкие платья и босоножки готовы к выходу! А как обстоят дела с маникюром? Уже выбрала цвет лака? А может, стоит сделать крутой дизайн ногтей? Мы изучили самые популярные нейл-блоги в Instagram и собрали для тебя 30 крутых идей модного летнего маникюра.
Мода на маникюр — дама капризная, и каждый год она диктует нам свои правила. Этим летом нас ждут три основных нейл-тренда: маникюр в нежных пастельных оттенках, яркие цвета и стильные рисунки на ногтях, а также не сдающая своих позиций геометрия во всех ее проявлениях. Вдохновляйся! Нежнее нежного
Нежные пастельные оттенки на ногтях актуальны всегда. Белый, бежевый, розовый, мятный, сиреневый — эти цвета будут прекрасно сочетаться с легкими летними нарядами и выгодно подчеркнут загорелую кожу. Больше цвета
Когда же еще красить ногти яркими лаками, если не летом? Желтый, синий, фуксия — да здравствует цвет! Самые смелые могут пойти дальше и попробовать стильные дизайны. Наш фаворит — маникюр в морском стиле. Простая геометрия
Цветы, рюши, прочая лепнина на ногтях — давно не актуальны. Этим летом бал правит геометрия во всех ее проявлениях. Попроси мастера нарисовать геометрические фигуры на одном или нескольких пальцах и дополнить дизайн мелкими блестками, — твой маникюр обязательно заметят. И не бойся сочетать цвета, контраст приветствуется.
Карельские вести: последние новости
Эта женщина была шокирована, увидев, как этот мужчина отреагировал после того, как его жена умерла. Это очень трогательно! Дизайнеры из Петрозаводска участвуют в конкурсе молодых кутюрье Хотите экскурсию по дому Тома Сойера? Вам понравится!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Моя подруга ворует мои вещи»3
Пуговка показала «беременный» живот11
Почему анальный секс — это не страшно69
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только12
Мать сделала аборт, но дочь выжила и выросла27
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение