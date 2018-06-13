8 способов создать интерьер в морском стиле

1. Мебель и тканиНадежда Чернигова, автор проекта этих апартаментов на Лазурном Берегу, удивительно точно уловила цвет морской глади, расстилающейся за окнами, и подобрала близкие к ней по тону мебель и текстиль приятного серо–голубого оттенка. Однотонные шторы и обивки подчёркивают проведённую в интерьере аналогию с морем.2. Тотальный синийЭта композиция — постановочная, она снята в собственной фотостудии интерьерного салона MHliving. Доступное наглядное руководство к действию, как можно создать в жилой комнате ощущение близости моря буквально на «раз–два–три».

3. Тарелки с «морем»Дизайнер Матье Леаннер спроектировал эти декоративные тарелки для выставки «50 морей», которая прошла в начале этого года в парижском Christies. Каждая из тарелок повторяет изменчивый рельеф поверхности и оттенки разных морей — от северных до южных, а если смотреть на композицию в целом, то не покидает ощущение того, что эти «волны» живые.

4. Бирюза и белыйБирюзовый, или цвет морской волны, — активный, энергичный оттенок, но не надоедливый и не претенциозный. Бирюза и белый — классическое сочетание. Автор проекта Лариса Земцева дополнила прохладный бирюзовый яркими тёплыми оттенками жёлтого. Оранжевый и красный тоже будут отлично смотреться в паре с цветом морской волны.

5. Полоска, белый, синийПолоска необязательно «тельняшка», то есть необязательно узор на ткани. Автор проекта Ольга Волченкова понимает её тоньше: ритмика горизонтальных планок на дверцах гардероба — это полоска, горизонтальная обшивка стен доской — тоже. Плюс белый и синий — и море рядом.6. Изумрудные стеныСам по себе изумрудный цвет не означает море, не вызывает стойких ассоциаций с ним, но тем он и интересен. Интерьер с изумрудными стенами, как в этой спальне по проекту Максима Максименко , легко «перенаправить», добавив аксессуары на морскую тему, белые шторы, прозрачное стекло.

7. Ковёр в голубых тонахПоходить по мелководью дома не удастся, зато вспомнить об этом — почему бы и нет? Приятные воспоминания организует подходящий ковёр, а также природа за окнами в пол и немногочисленные, но выразительные аксессуары.

8. Фотообои и зеркалаЗеркало напротив стены, декорированной фотообоями, — приём, помогающий усилить ощущение от реалистической пейзажной картинки фотообоев. Так, например, в этой ванной комнате по проекту Ольги Волченковой в зеркале отражается водопад. Если вам нравится подобный приём, то можно дать «больше природы» в отражении, просто увеличив зеркало.