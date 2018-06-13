Изделия из стекла российского производства, которые вызывают восторг

В Санкт-Петербурге, на территории легендарного Кировского завода , есть стекольная мануфактура Glassburg. Вот туда-то мы и отправились с визитом. Мануфактура собирается возрождать стекольное дело в России, изготавливает светильники и предметы интерьера. И хотя пока в месяц выпускается всего около пяти сотен изделий, будущее у этого производства большое.

Спустя всего три года существования фабрика Glassburg представила свою коллекцию стекла на Maison & Objet в Париже. Изделия собственного дизайна Glassburg мгновенно привлекают внимание, причём не только профессионалов. Но самое интересное, что здесь можно создать неповторимые предметы вашего собственного дизайна, заказать целые авторские проекты.

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От Glassburg стоит ждать интересных коллекций, причём увидеть их можно будет не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, в салоне «Светильники» на Малой Ордынке, 39 — одном из крупнейших и старейших магазинов столицы. Здесь уже появилась линейка светильников и ваз под названием Tulip White Thread (название дано по форме изделий). Они исполнены в белом стекле с орнаментом в виде своеобразной сетки. Наряду с Tulip внимания заслуживает коллекция Optic crystal и элегантные модели Drop и Drop cracklé.

Пусть компания ещё молода, но она уже идёт в ногу со временем и придерживается той же политики, что и крупные мировые бренды с большой историей. Так, незамеченным в Glassburg не остался один из главных трендов в мире светильников — возможность создавать большие светильники из модулей по примеру конструктора. Дизайнер из множества подвесов может собрать большой объект, при этом индивидуально подобрать не только плафоны, но и фурнитуру, провода, тип базы.

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