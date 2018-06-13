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Компания Yves Delorme представила коллекцию осень-зима 2019
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Компания Yves Delorme представила коллекцию осень-зима 2019 

Roomble.com 51 минуту назад
Фото: Roomble.com
Когда думаешь о жизни на юге Франции, сразу представляются красивые пейзажи, бескрайние луга, едва уловимые ароматы лаванды, трав и сена, романтичные мелодии местных музыкантов, танцы в национальных костюмах, а также изысканные блюда. Всё это было и в салоне Yves Delorme 30 мая. Вечер так и назывался: «Жизнь в стиле Прованс».
В ходе мероприятия, гостями которого стали известные дизайнеры и архитекторы (в том числе Албан Фремо, Fremaux Delorme и представитель компании Yves Delorme в России и СНГ Вячеслав Зайцев), была презентована новая коллекция бренда. В ней воплотилась вся эта спокойная и в то же время интересная жизнь южан в конце осени и начале зимы: листья с первым снегом, холодная синева неба, золотисто-багряная пелена заката. В цветовую гамму коллекции вошли самые разнообразные нейтральные оттенки, из которых доминирует слоновая кость.
Новую коллекцию можно увидеть теперь в любом салоне Yves Delorme.
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