Компания Yves Delorme представила коллекцию осень-зима 2019

Когда думаешь о жизни на юге Франции, сразу представляются красивые пейзажи, бескрайние луга, едва уловимые ароматы лаванды, трав и сена, романтичные мелодии местных музыкантов, танцы в национальных костюмах, а также изысканные блюда. Всё это было и в салоне Yves Delorme 30 мая. Вечер так и назывался: «Жизнь в стиле Прованс».

В ходе мероприятия, гостями которого стали известные дизайнеры и архитекторы (в том числе Албан Фремо, Fremaux Delorme и представитель компании Yves Delorme в России и СНГ Вячеслав Зайцев ), была презентована новая коллекция бренда. В ней воплотилась вся эта спокойная и в то же время интересная жизнь южан в конце осени и начале зимы: листья с первым снегом, холодная синева неба, золотисто-багряная пелена заката. В цветовую гамму коллекции вошли самые разнообразные нейтральные оттенки, из которых доминирует слоновая кость.

Новую коллекцию можно увидеть теперь в любом салоне Yves Delorme.

Читайте также:

Акция на покупку кухонь в ИКЕА продлена

В магазины Helgi Home поступила новая коллекция текстильных аксессуаров

Новая палитра для спа-бассейнов