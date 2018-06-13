Новинки уличной мебели: для летней кухни, сада и террасы

Сколько бы лето ни длилось, его всегда мало, именно поэтому солнечные дни нужно использовать по максимуму — проводить как можно больше времени на природе и делать это в комфорте. Сегодня мы подготовили материал о самых ярких новинках уличной мебели, которую мы увидели на прошедшей выставке Salone Del Mobile 2018. Наш обзор наверняка поможет вам реализовать самые смелые идеи летнего времяпрепровождения.

Skyline Design

Традиционно самый большой, привлекательный и гостеприимный стенд представила компания Skyline Design. Вот уже 17 лет этот бренд создаёт фантастически красивые и при этом простые для понимания коллекции мебели in-out (предметы, предназначенные не только для улицы, но и для интерьера).

Officina Ciani

Компания Officina Ciani создала ностальгическую коллекцию уличной мебели из оцинкованного железа. Глядя на эти уютные, невероятно милые кресла, вспоминаешь почему-то произведения Джейн Остин, наряды в нежных цветочных оттенках, шляпы и долгие, неторопливые чаепития.

Коллекция получилась совершенное очаровательной, со своим легко считываемым настроением. В межсезонье мы бы эти кресла с удовольствием на балконе поставили, чтобы пить чай, смотреть на снег и точно знать, что лето вернётся.

Abimis

Хотя понятие летней кухни известно нам с детства, сегодня ее лицо изменилось до неузнаваемости. Знакомьтесь, Abimis: монолитный архитектурный блок, покрытый нержавеющей сталью и обладающий всеми необходимыми для любой кухни элементами.

Мебель Abimis не боится ни дождя, ни солёного воздуха, ни даже хлора. Она самодостаточна и вполне может стать частью домашней кухни, той, что под крышей. Но создана она всё же для улицы.

Не нужно приглядываться к оснащению, техника, как и габариты, — опциональные переменные, которые можно подстроить под будущего хозяина. Возможности комплектации мебели Abimis весьма широки: от гриля и фритюрницы до нагревающих или охлаждающих элементов в ящиках.

Royal Botania

Компания Royal Botania уже 25 лет занимается разработкой уличной мебели — и у неё это отлично получается! Новая коллекция предметов не только полностью удовлетворит запросы в плане комфорта и функциональности, но и станет украшением сада, террасы или веранды.

Здесь и полупрозрачные стальные стулья в виде изящно изогнутых листьев, и вполне себе солидные столы с каменными столешницами. Плетёные стулья и диваны, деревянные кресла, модные нынче многоуровневые журнальные столики и дизайн, мигом отправляющий нас в воспоминания о том самом идеальном отпуске у моря.

Ethimo

Компания Ethimo в этом году задалась целью максимально приблизить уличные интерьеры приусадебных участков к ощущению комфортной живой гостиной. За основу коллекции был взят средиземноморский стиль, инновационные материалы и несколько современных дизайнерских идей. Получилось в меру роскошно, не претенциозно, но стильно, узнаваемо и очень, очень красиво. Те, кто успел опробовать некоторые предметы из коллекции, утверждают, что по степени комфортности эта мебель может поспорить даже с некоторыми популярными брендами домашней мебели.

Читайте также:

Необычный тренд: скульптура в интерьере

Как выбирать место для зеркала в интерьере

Как обезопасить жизнь ребёнка в квартире: главные правила