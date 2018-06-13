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«Арсенал Недвижимость» представил новый формат отделки квартир
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«Арсенал Недвижимость» представил новый формат отделки квартир 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Компания «Арсенал Недвижимость» представила обновленный дизайнерский формат отделки квартир в своих проектах.
Разработаны три актуальных варианта отделки — в классическом, скандинавском и современном стилях.
Для каждого из стилей подобрана плитка высокого качества, которая украсит ванные комнаты и санузлы, изготовлены тумбы для раковин по собственному дизайну и выбраны стеклянные ограждения для душевых кабин необычной трапециевидной формы, а также зеркала с диодной подсветкой.
Расширена цветовая линейка ламината и дверей. Немецкие напольные покрытия Egger отличаются прочностью, экологичны и изготавливаются из древесины высокого класса. На дверях квадратных строгих форм устанавливается итальянская фурнитура Morelli.
В зоне кухни ламинат сменяет кафельная плитка, выполненная в стилях имитации древесины или бетона.
Для каждого из трех стилей — классического, скандинавского и современного — предлагаются дизайнерские решения. Оценить качество новой можно уже сейчас, в шоу-руме квартала «Энфилд» в Буграх.
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