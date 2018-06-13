В тренде: как носить розовый этим летом

Розовый + белый

Пастельные оттенки розового цвета идеально подойдут к вещам белого цвета. Например, классические белые брюки можно сочетать с блузкой или боди. Интересные асимметричные модели можно найти у грузинского бренда LALO.

Розовый + красный

Яркое и дерзкое сочетание просто создано для лета: комбинируйте яркие вещи или выбирайте одну сразу в нескольких цветах. Например, начать можно с таких брюк MAGGIE MARILYN и дополнить крутым белым свитшотом KATЯ DOBRЯKOV с принтом и белыми кроссовками.

Полоска

Мы уже рассказали вам, что мелкая цветная полоска на платьях сейчас очень популярна. Поэтому ищите свою идеальную модель и носите все лето. Мы выбрали такое платье в розовую полоску и будем сочетать с кедами и удобными рюкзаками.

Розовый + оранжевый

А это самое модное сочетание 2018 года можно опробовать уже сейчас. Например, к яркой розовой юбке подбирайте джемпер или футболку насыщенного оранжевого цвета. И не бойтесь принтов: пусть они поселятся на одной из вещей или аксессуарах.