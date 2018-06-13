Кухонные хитрости, восхитившие людей

Кухонные хитрости, восхитившие миллионы людей

Ни одно дело никогда не идет согласно инструкциям. Насколько бы рецепт ни был подробно написанным, он зачастую обходит стороной те маленькие сложности, с которыми мы сталкиваемся на протяжении всех этапов приготовления.

Пары лука доводят до слез, а остатки продуктов облепляют микроволновку изнутри. Но коллективный опыт придумал для решения самых типичных кухонных проблем простые, но действенные уловки, используя которые, можно достигнуть результата гораздо быстрее. Некоторые из них гениальны настолько, что уже собрали миллионы фанатов.

— Как не рыдать во время резки лука —

Если вас бросает от луковицы в слезы словно дитя, но вы считаете, что сварочная маска или гогглы на кухне — это немного чересчур, выполните три незатейливых пункта: охладите лук в холодильнике, на 30 секунд окуните его в холодную воду и еще 30 секунд подержите в кипятке. Поздравляем, теперь лук обезоружен.

— Как быстро очистить чеснок —

На минутку предположим, что ваше блюдо требует не один и не два зубчика чеснока, а целую головку. При этом вы не хотите возиться с каждым зубчиком по отдельности и отмывать руки от запаха. Что ж, это можно понять, но от вас все же потребуются усилия — кратковременные, но интенсивные. Разломайте чесночную голову на зубчики, поместите их в глубокую емкость (салатницу, например), накройте чем-нибудь сверху и в течение 20 секунд что есть сил трясите емкость вверх-вниз. После такой «аварии» шелуха облетит с зубчиков сама собой.

— Как сварить кофе без кофеварки —

По идее, этот способ должен в первую очередь посетить вашу голову в условиях экстремального туризма. Однако обрисуем другую гипотетическую ситуацию: в помещении есть молотый кофе и вода, но нет кофеварки. Выход следующий: влейте в небольшую кастрюлю или ковш кружку воды, доведите до кипения, всыпьте туда вашу привычную порцию кофе, и варите до готовности, не забывая помешивать.

— Как очистить чугунную сковороду —

К чугунной сковороде для поддержания ее долговечности применяется особый ритуал чистоты. Поместите пока еще горячую сковороду под струю холодной воды, затем насыпьте туда кошерной соли, предварительно слив воду, и очистите с помощью губки до блеска. В завершении прокалите сковороду и натрите ее подсолнечным маслом.

— Как бережно подогреть в микроволновке картошку или хлеб —

С остатками жареного картофеля и хлебом микроволновка ведет себя довольно сурово, высушивая их до несъедобного состояния. В качестве упреждающей меры советуем вам поставить рядом с пищей стакан воды.