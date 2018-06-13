Покрывала и подушки для дачи: 6 хитростей и 30 идей для вдохновения

Грамотно подобранный текстиль поможет не только обновить и украсить дачный интерьер, добавив уюта, но и расширить не самые большие помещения, добавить света там, где это необходимо, расставить акценты, подчеркнув то, что вам хочется выделить. Выбирая ткань, расцветку и стиль для дачных покрывал и подушек, стоит учесть советы дизайнеров по интерьеру.

1. Обратите внимание на размеры комнаты и кровати

Если большая кровать занимает порядочное место в небольшой спальне, и вам хотелось бы расширить пространство, лучше сделать покрывало и подушки не слишком яркими и пёстрыми, но спокойных оттенков, подходящих к цвету стен и цвету штор. Под таким покрывалом кровать будет выглядеть менее громоздко, а интерьер визуально станет более лёгким.

Фото: apartmenttherapy.com Фото: romanticbohobedroom.blogspot.com Фото: apartmenttherapy.com Фото: pinterest.com/marysroe7

Фото: town-n-country-living.com 2. Достаточно ли тепла и света?

Выбирая цвет покрывала и подушек, также стоит обратить внимание, на то, куда выходят окна вашей комнаты, и достаточно ли в ней тепла и света. Если окна выходят на север и солнце заглядывает в ваше помещение не так часто, как хотелось бы, тепла и уюта добавят тёплые тона (жёлтый, оранжевый, красный, тёплый бежевый, тёплые оттенки коричневого и бордового и так далее). Если же вам хочется сделать комнату немного прохладнее и спокойней, выбирайте холодные оттенки (голубой, лиловый, холодные серые тона и так далее).

Фото: apartmenttherapy.com Фото: countryporch.com Фото: countrydoor.com Фото: thefrugalhomemaker.com Фото: zuhairah-homeinteriordesign.blogspot.com 3. Сочетание покрывала и подушек со шторами

Если говорить о модных тенденциях в дизайне интерьера, то сегодня в тренде сочетание разнообразного текстиля в одном помещении, а вот шторы и покрывала с подушками из одной и той же ткани, скорее, — антитренд. Однако если вы не намереваетесь выставлять фото своей дачной спальни в журнале с модными интерьерами, то и следованию этому тренду вполне можно пренебречь. Подбирая текстиль для комнаты, гораздо важнее учесть то, насколько уместно использование выбранной ткани именно в дачном интерьере и как хорошо она сочетается со стенами и мебелью.

Фото: tidbits-cami.com Фото: cgmaille.com Фото: southernliving.com Фото: media-cache-ak0.pinimg.com Фото: homedecordesignns.info

4. Расставьте акценты

Если весь ваш интерьер выдержан в спокойных и неброских тонах, покрывала и подушки яркого цвета могут стать хорошим акцентом. Вариант — сделать яркими не весь комплект для кровати или дивана, а добавить несколько привлекающих внимание деталей: пару подушек насыщенного цвета и/или оторочку для покрывала.

Фото: anthropologie.com Фото: absolutelybeautifulthings.blogspot.com Фото: ilomilo.diary.com Фото: decoholic.org Фото: homestylingguru.com 5. Пэчворк и вышивка

Лоскутные и вышитые одеяла, покрывала, коврики и наволочки для подушек практически стали классикой для интерьера в дачном стиле. Использовать пэчворк и пёструю вышивку дизайнеры советуют выборочно: слишком много узорчатых, ярких вещей могут перегрузить интерьер, сделать помещение визуально меньше. Вышивка и пэчворк, особенно в дачном интерьере, очень хороши как акценты. Если вы выбираете покрывало в таком стиле, то к комплекту ярких подушек стоит добавить пару однотонных, и, выбирая другой текстиль и оформление, отдать предпочтение спокойным вариантам.

Фото: bloglovin.com Фото: youtube.com/Sarah Beth

Фото: guide.alibaba.com Фото: bhg.com Фото: caak.mn 6. Предпочтение — простоте и натуральности

Как бы роскошно и соблазнительно ни выглядели покрывала из атласа или велюра, на даче такой текстиль чаще всего будет смотреться не совсем уместно. Если интерьер вашего загородного дома скорее прост, чем шикарен, отдайте предпочтение плотному хлопку, льну или другим натуральным материалам без лишнего блеска и вычурности. Плюс такого текстиля ещё и в том, что он смотрится опрятнее (в отличие от атласных покрывал, подчёркивающих любую складку и неровность) и ухаживать за ним проще.

Фото: jenyu.net Фото: junquecottage.com Фото: terminartors.com Фото: furnishingsanddecor.blogspot.com Фото: bhome.us