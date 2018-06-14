ИКЕА запускает необычную коллекцию аксессуаров для дома

ИКЕА выпустила новую коллекцию со шведским керамистом и витражистом Пером Бертилом Сундбергом. В серию, получившую название FÖREMÅL, вошли довольно необычные для скандинавской компании аксессуары — вазы в форме черепа, подсвечники в виде лошадей и пуделей, а также подушки с ярким узором.

«Скучно помещать себя в рамки, мне нравится делать разные вещи и пытаться идти вопреки ожиданиям людей», — рассказал Пер Сундберг.

Предметы из новой коллекции появится в продаже уже в сентябре 2018 года и будут доступны в течение ограниченного времени.