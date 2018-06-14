Ещё
ИКЕА запускает необычную коллекцию аксессуаров для дома
Далее:
Читайте также:
Ещё

ИКЕА запускает необычную коллекцию аксессуаров для дома 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
ИКЕА выпустила новую коллекцию со шведским керамистом и витражистом Пером Бертилом Сундбергом. В серию, получившую название FÖREMÅL, вошли довольно необычные для скандинавской компании аксессуары — вазы в форме черепа, подсвечники в виде лошадей и пуделей, а также подушки с ярким узором.
«Скучно помещать себя в рамки, мне нравится делать разные вещи и пытаться идти вопреки ожиданиям людей», — рассказал Пер Сундберг.
Предметы из новой коллекции появится в продаже уже в сентябре 2018 года и будут доступны в течение ограниченного времени.
Inmyroom: последние новости
Как сэкономить и оформить красивый интерьер: советы профи 5 ошибок в дизайне деревянных домов Современный интерьер, в котором есть все для комфортной жизни
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обиженный певец — Пугачевой: поздоровалась бы, свинья16
Почему анальный секс — это не страшно69
Сексуальные жены миллиардеров3
Два трансгендера заключили брак2
«Нашла дурака, притворилась, что люблю»116
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:14
Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Звёзды
13:45
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение