6 безупречных сочетаний с синим цветом

1. Синий + пыльная роза

Сочетание, которое лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, ведь, согласитесь, весь секрет этой эффектной комбинации заключается в очень точно подобранном нежно-приглушенном оттенке розового. Прекрасно подойдет как блондинкам, так и брюнеткам.

2. Синий + зеленый + черный

Тандем синего и зеленого, кажется, создан для того, чтобы глаз на нем отдыхал, но с добавлением черного (это может быть, к примеру, сумка или шляпа) возникает дополнительная динамичность.

3. Синий + оранжевый

О да, настроение этого сочетания — осень, но это не значит, что ему нет места в другое время! Напротив, оранжевый и синий находятся на противоположных концах цветового круга, а это априори успех.

4. Синий + желтый

Эта комбинация может быть как невероятно яркой, как на фото, так и куда более нежной, если вместо желтого вы выберете деликатный оттенок ванили.

5. Синий + коричневый

Очень комфортное сочетание, в котором каждый из двух цветов одинаково успешно можно сделать доминирующим.

6. Синий + бирюзовый

Если вы любите быть в центре внимания, такое комбо определенно для вас, ведь не заметить его совершенно невозможно!

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