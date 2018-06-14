Гоша Рубчинский и Adidas выпустили коллекцию к ЧМ со свитшотом «Калининград»

Российский дизайнер мужской одежды Гоша Рубчинский в коллаборации с Adidas выпустил коллекцию к чемпионату мира по футболу. Среди моделей — красный свитшот «Калининград».

Модель с ярким графическим принтом выполнена из хлопка. В интернет-магазинах цена изделия составляет 10 400 рублей. Его предлагается носить как мужчинам, так и женщинам. В коллекции также представлены свитшоты «Сочи», «Ростов-на-Дону» и так далее.