Гоша Рубчинский и Adidas выпустили коллекцию к ЧМ со свитшотом «Калининград» 

Модель с ярким графическим принтом выполнена из хлопка. В интернет-магазинах цена изделия составляет 10 400 рублей. Его предлагается носить как мужчинам, так и женщинам. В коллекции также представлены свитшоты «Сочи», «Ростов-на-Дону» и так далее.

Показ Гоши Рубчинского прошёл в Калининграде в январе 2017 года. На нём дизайнер презентовал новую коллекцию одежды, разработанную совместно с Adidas Football. Отзывы о мероприятии в Калининграде появились в таких медиа, как Vogue, Financial Times , Dazed, The New York Times . Позже сообщалось, что дизайнер закрывает бренд.