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Гоша Рубчинский и Adidas выпустили коллекцию к ЧМ со свитшотом «Калининград»
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Гоша Рубчинский и Adidas выпустили коллекцию к ЧМ со свитшотом «Калининград» 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Российский дизайнер мужской одежды Гоша Рубчинский в коллаборации с Adidas выпустил коллекцию к чемпионату мира по футболу. Среди моделей — красный свитшот «Калининград».
Модель с ярким графическим принтом выполнена из хлопка. В интернет-магазинах цена изделия составляет 10 400 рублей. Его предлагается носить как мужчинам, так и женщинам. В коллекции также представлены свитшоты «Сочи», «Ростов-на-Дону» и так далее.
Показ Гоши Рубчинского прошёл в Калининграде в январе 2017 года. На нём дизайнер презентовал новую коллекцию одежды, разработанную совместно с Adidas Football. Отзывы о мероприятии в Калининграде появились в таких медиа, как Vogue, Financial Times, Dazed, The New York Times. Позже сообщалось, что дизайнер закрывает бренд.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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