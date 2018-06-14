Компания LG Electronics представила новый телевизор

Новинка на российском рынке и в дизайне интерьеров — 2018: OLED-телевизор LG OLED77W8V, выполненный в дизайн-формате «Изображение на стене».

В телевизоре прекрасно всё: и минималистичный дизайн, и интеллектуальный процессор самой последней модели, и контраст изображения, позволяющий смотреть фильмы с такой картинкой, которая не всегда будет доступна в самом крутом кинотеатре.

Что касается технической начинки, то и тут нет никаких изъянов — Dolby Vision™, Dolby Atmos, HDR-форматы и даже технология распознавания речи. Телевизор слушает запрос и обдумывает ответ на него, помогает найти нужный контент и даёт возможность по полной использовать технологии умного дома. Как и подобает в 2018 году.

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