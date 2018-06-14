Спальня, в которой легко просыпаться

Как создать спальню, в которой будет одинаково легко засыпать и просыпаться, сколько нужно сценариев освещения и почему нельзя дать однозначный ответ о цветовом оформлении идеальной спальни — читайте в нашем материале.

На кухне мы готовим пищу и наполняемся силами, в гостиной встречаем гостей и расслабляемся, ванная комната помогает соблюдать гигиену и наводить красоту, но главным помещением в любом интерьере была и остаётся спальня — комната, где мы отключаемся от мира, восстанавливаем силы и каждое утро заново обретаем себя.

Сегодня мы решили поговорить с профессиональным дизайнером Екатериной Семыкиной о том, из чего же состоит идеальная спальня и как её в таковую превратить.

Екатерина Семыкина, дизайнер интерьеров

Дизайнер, искусствовед, художник-график.

В 2007 году окончила МГУКИ, факультет культурологии, специализация — мировая художественная культура и искусство.

С 2006 года занимается дизайном интерьеров.

Екатерина вовлекается во все стадии проекта, начиная от планировочного решения, подбора мебели и отделочных материалов, рабочих чертежей для строителей, 3D-визуализации или концептуальных эскизов и заканчивая авторским надзором.

Работает во всех архитектурных и интерьерных стилях.

Всегда привносит в интерьеры нотку индивидуальности своих заказчиков.

facebook.com/Ekaterina.Interior

1. Эргономичное пространство

Грамотное расположение мебели в помещении необходимо проработать до начала ремонта, чтобы можно было передвигаться «с закрытыми глазами». Стоит избегать большого количества отдельно стоящих предметов, излишней массивности и гигантизма. Всё должно быть функционально и гармонично.

2. Климат-контроль

Когда на улице +35, а в спальне +40, это явно не способствует здоровому сну. Поэтому соблюдение температурного режима и уровня влажности в спальне очень важно.

3. Освещение

Атмосфера спальни должна дарить спокойствие и расслабление, поэтому освещение играет очень важную роль. Лучше всего продумать несколько уровней света: верхний (люстра), фоновый (по периметру) и, конечно, бра или светильники у кровати. Каждый светильник должен включаться автоматически при входе в спальню и дублироваться у кровати.

4. Звукоизоляция

Звукоизоляция не только поглощает шум, который доносится из спальни, но и защищает сон от внешних раздражителей, например от громких соседей, работающего телевизора и так далее.

5. Матрас и подушка

Удобные матрас и подушка необходимы, чтобы не только комфортно засыпать, но и просыпаться свежим и отдохнувшим. Если рассматривать пары, у которых разные требования к матрасу, то можно использовать не один матрас, а два, например на одну половину более жёсткий, а на другую — более мягкий.

6. Цветовая гамма

Чаще всего при выборе цветового решения спальни используется пастельная цветовая гамма. Но есть много людей, которые любят яркие или тёмные цвета, и пастельная гамма для них будет раздражителем. Поэтому единого рецепта оттеночного решения не существует. Главное — избегать агрессивных цветов и резких контрастов. В целом цветовая палитра должна привносить в интерьер спальни спокойствие и умиротворение.

7. Дизайн

Интерьер спальни можно разнообразить с помощью текстильного оформления (шторы, покрывала, подушки). Можно использовать самостоятельное напольное покрытие, например вместо массивной доски постелить ковролин — это придаст больше уюта. Если в остальном интерьере в оформлении стен используется краска, то в спальне могут быть обои или комбинация обоев и краски. Спальня — это самостоятельная приватная зона, но при этом пространство спальни должно гармонировать со стилистикой интерьера в целом.

А теперь посмотрим, как вышеописанное работает на реальном примере проекта дизайнера интерьеров Екатерины Семыкиной

В этом проекте благодаря небольшой гардеробной удалось отказаться от шкафа и оставить в помещении только большую кровать с высоким мягким изголовьем (Dream Land) и две тумбочки из МДФ, окрашенные в единый тон с дверью. У окна мы построили небольшую лавочку с мягким матрасом и собственным освещением, где можно уютно расположиться за чтением книги. По бокам от окна — два встроенных стеллажа, которые скрываются за шторами. Форма штор тоже выбрана неслучайно, непосредственно на окне — римская штора, а вторая как бы отгораживает зону лавочки от остального пространства, придавая ей камерности. Напротив — встроенный стеллаж для книг с широким обрамлением.

roomble.com

Не считая автономного освещения в зоне лавочки, в интерьере есть три уровня света: люстра, встраиваемые светильники по углам потолка и, естественно, бра над тумбочками возле кровати. Два уровня потолка отделены карнизами из полиуретана (Orac Decor), а в центре — люстра с белыми абажурчиками.

В оформлении стен использованы обои и краска: за изголовьем кровати наклеили обои, а остальные стены окрасили в цвет, который есть на рисунке обоев. Получилась очень красивая и уютная серо-голубая цветовая гамма, которая поддерживается текстилем. Напольное покрытие — ламинат. Напольный плинтус — из полиуретана, окрашенный в тон дверей.

По сути, в интерьере спальни я использую только два цвета — белый и серо-голубой. Даже ламинат цвета классического дуба не нарушает этой гармонии.