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ИКЕА открыла первую в России дизайн-студию кухонь и гардеробов
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ИКЕА открыла первую в России дизайн-студию кухонь и гардеробов 

Roomble.com 45 минут назад
Фото: Roomble.com
В ТЦ «Авиапарк» 14 июня компания ИКЕА торжественно открыла дизайн-студию кухонь и гардеробов, которая стала первой такого формата в России. Руководство бренда заявило, что удалось воплотить в жизнь саму суть ИКЕА: лаконичный скандинавский дизайн, высокое качество, функциональность и доступность. По поводу последнего вообще повезло — несколько месяцев назад возле входа в торговый центр появилась станция метро «ЦСКА».
Благодаря удобному расположению идеи и решения от ИКЕА для обустройства дома стали ближе и доступнее для покупателей. Если опыт окажется успешным, компания запустит ещё несколько подобных магазинов и в других городах России. Это обещание дал гостям мероприятия заместитель генерального директора розничной сети ИКЕА в России Герхард Моритц.
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