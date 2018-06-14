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Что такое нормкор?
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Что такое нормкор? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Слово «нормкор» происходит от английского normcore, которое можно перевести как «стандартная основа» (normal — «обычный», core — «ядро»). Термин появился в 2009 году. Типичный представитель стиля нормкор — Стив Джобс.
Это мода на подчеркнуто обычную, непримечательную одежду, без надписей и ярлыков, на отсутствие в образе ярких трендов, которые сменяют друг друга каждый сезон. Стиль предполагает наличие в гардеробе только базовых, предельно функциональных вещей, в которых одинаково удобно утром выбежать за кофе, днем пойти на прогулку, а вечером сходить в кино.
Идеология этого стиля предполагает внешнее слияние с толпой и внутреннюю свободу. Цветовая гамма состоит из пастельных оттенков серого, коричневого, бежевого, белого, черного, синего, хаки. Наборы предметов одежды для мужского и женского гардеробов практически идентичны: водолазки, джинсы, пальто прямого кроя, спортивные брюки, бейсболки, кеды, худи. Нормкор в этом смысле синоним стилю унисекс. Еще его можно считать продолжением стиля гранж, характерного для 90-х годов XX века.
Водолазка Milanika, цена: от 1 299 руб. на сайте lamoda.ru  Водолазка Zasport, цена: от 3 750 руб. на сайте lamoda.ru  Читать о других модных стилях:
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