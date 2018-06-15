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7 секретов идеального порядка
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7 секретов идеального порядка 

Inmyroom 15 июня 2018
Фото: pixabay.com
В современном ритме жизни нам часто не хватает времени на уборку. Рассказываем о простых способах поддержания чистоты и порядка.

Убирайтесь понемногу, но часто

Что вы выберете: тратить 15 минут на поддержание порядка ежедневно или целый выходной на генеральную уборку? Большую квартиру удобно разбить на квадраты и составить график: в понедельник убираем в спальне, по вторникам — в гостиной. Или так: сегодня моем полы, завтра — протираем пыль.

Выбирайте качественную технику

Она заметно упрощает жизнь. Например, чтобы в доме всегда было чисто, достаточно пылесосить всего два раза в неделю. Выбирайте модели с прорезиненными колесами — они не царапают пол — и с различными насадками. Так вы сможете очистить еще и батареи, подоконники, труднодоступные зоны под мебелью.
К тому же, пылесос — это не обязательно громко. Например, модели линейки Gorenje G-Force настолько тихие, что ваш ребенок даже не проснется, пока вы убираетесь. У этого пылесоса есть 5 программ для уборки — ими легко управлять с помощью сенсорного дисплея TouchControl.
А еще с ним не стоит беспокоиться за мебель: при столкновении ее защитит мягкий бампер пылесоса ActiveBumper.

Не откладывайте стирку

Мы всегда оставляем стирку на выходные, а потом тратим на нее уйму времени. Не накапливайте большое количество грязных вещей — стирайте сразу. Ведь любые пятна проще вывести в тот же день, когда они появились.

Организуйте грамотное хранение

Легко избавляйтесь от ненужных вещей, разбирая их по категориям (одежда, книги, игрушки).
И не забывайте про порядок в шкафу. Футболки, свитшоты и джинсы лучше сложить и поставить стопкой вертикально, а нижнее белье свернуть рулетиками.

Не забывайте про батареи

Можно поставить под них емкость и смыть грязь водой из пульверизатора. А лучше и быстрее — взять пылесос с тонкой насадкой. Кстати, такая есть у модели Gorenje G-Force.

Не накапливайте грязную посуду

Попробуйте мыть ее сразу в процессе готовки, чтобы горы тарелок не копились в раковине. Здесь принцип такой же, как с грязным бельем — чем раньше возьметесь за посуду, тем проще будет ее отмыть.

Вещи, которые нужно часто менять

  • Губки для мытья посуды. Даже моющее средство не спасает их от размножения бактерий.
  • То же самое относится к полотенцам. Стирать их лучше при высокой температуре.
  • Разделочные доски для сырого мяса и рыбы обрабатывайте антисептическими средствами. Недостаточно просто сполоснуть их водой.
  • Зубные щетки меняйте раз в 3 месяца. Не помещайте влажную щетину в футляр сразу после использования, там тоже могут завестись бактерии.
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