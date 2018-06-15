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Маленький лофт с бирюзовыми акцентами в Москве
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Маленький лофт с бирюзовыми акцентами в Москве 

Inmyroom 46 минут назад
Фото: Inmyroom
Заказчице хотелось создать у себя дома настроение в стилистике современного лофта и добавить несколько ярких акцентов в любимом бирюзовом цвете. Принципиально было также оформить просторную гардеробную, под которую дизайнеры студии «Уютная Квартира» отвели маленькую комнату.
Прим.автора: гардеробная в съемке не участвовала, так как хозяйка недавно переехала в квартиру и временно загрузила гардеробную вещами.
Планировка от застройщика предполагала объединенную зону кухни-гостиной. Вносить изменения дизайнеры не стали: кухню оставили максимально открытой, но оформили ее лаконично и спокойно.
Закрытым шкафам дизайнеры предпочли полки и рейлинги — заказчица с удовольствием поддержала эту идею. Такой прием позволил разнообразить кухню декором и аксессуарами. А еще внимание сразу привлекает хромированная минималистичная вытяжка — и функционально, и красиво.
В гостиной отделка потолка вторит штукатурке стен металлизированного серого оттенка: визуально объединяющий сценарий для кухни и гостиной. И здесь же обстановку оживляет бирюзовая акцентная стена с небольшим стеллажом для декора и мелочей. Ей в тон подобраны стулья в обеденной зоне.
Сделать стол из старой швейной машинки было идеей самой заказчицы — уж очень ей понравились кованые ножки. Столешницу изготовили в мастерской на заказ из древесного массива.
Общее «лофтовое» настроение в квартире поддерживают декоративные деревянные балки на потолке, кирпичная стена и стилизованные светильники. Кстати, все светильники удалось заказать и привезти из Китая.
Спальню дизайнеры оформили в сложных камерных тонах: основную палитру составляют серый, сизый b лиловый цвета. Именно благодаря такой многослойности оттенков интерьер смотрится незаурядно и благородно.
Как нередко бывает, в ходе ремонта многие решения из проекта были реализованы на 100%, а некоторые обрели другой вид или были заменены аналогичными вариантами.
Декор интерьера: Татьяна Гедике
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