ИКЕА 2019: теперь не только мебель

На прошлой неделе ИКЕА собирала гостей в шведском Эльмхульте в рамках Дней демократичного дизайна. Всем, кому не удалось попасть на знаковое мероприятие, рассказываем о тенденциях, ярких коллаборациях и, конечно, свежих коллекциях, которые бренд запустит совсем скоро.

Сегодня в фокусе ИКЕА — работа только с безопасными материалами и выход на новый уровень экономии природных ресурсов, например, с привлечением альтернативных источников энергии. Этот вопрос компания изучает вместе с социальным проектом Little Sun — популяризатором идей использования приборов, работающих на энергии солнца.

В меню бистро ИКЕА — расширение ассортимента блюд растительного происхождения. Ожидаем вегетарианские новинки: мороженое и хот-доги. Кстати, в Европе последние можно будет попробовать уже в августе.

Среди наиболее ярких — сотрудничество с ADIDAS и LEGO. Подробностей ИКЕА пока не раскрывает, однако известно, что идея тандема с немецким спортивным гигантом — помочь обычным людям сформировать здоровые привычки и сделать доступнее занятия спортом дома. В коллекцию войдут коврики для йоги, эспандеры и другое оборудование для тренировок.

А вместе с LEGO ИКЕА собирается органично внедрить детские игры в домашний быт, уделяя особое внимание совместной игре детей с родителями.

Другие интересные проекты — работа с американским арт-проектом певицы Соланж Ноулз SAINT HERON (ожидаем чего-то многофункционального и необычного на тему искусства) и создание удобного рабочего места под началом промышленного дизайнера Стефана Диеза.

А сотрудничество ИКЕА с компанией UNYQ и игровым центром Area Academy станет настоящим подарком геймерам. Проект нацелен на улучшение эргономики во время игры и создания идеального стула для игрока с использованием трехмерного сканирования тела.

В ближайшем будущем ИКЕА собирается по-настоящему баловать нас лимитированными новинками. Рассказываем о них подробнее.

Для создания этой коллекции ИКЕА и дизайнера по текстилю Мартина Бергстрема были привлечены ремесленники из Индии, Румынии и Таиланда.

Технология производства чехлов для подушек, керамической посуды, корзин из банановых волокон и других предметов коллекции включает в себя элементы ручного труда, и это делает коллекцию уникальной.

Линейка FÖREMÅL представлена в ироничных гротескных предметах декора — подносах, вазах, подсвечниках и керамических горшках и была создала в соавторстве со шведским керамистом Per B Sundberg.

Тематика коллекции навеяна фольклором — легким и понятным, по мнению ее автора.

Предметы из этой коллекции сделаны из ротанга, хлопка, льна, джута и водорослей. А значит, каждый предмет особенный и немножко отличается от аналогичного.

Кроме того, подушки, полотенца, скамьи, кимоно и прочие предметы линейки экологичные и легкие, и их можно взять с собой на пикник или на пляж.

Деревянные стулья с дверным стоппером на одной из ножек, ироничный ковер в виде икеевского чека, прозрачный шкаф-лайтбокс, в который, по мнению автора, можно поместить все, что вы хотели бы продемонстрировать, — лишь небольшая часть долгожданной коллекции звездного дизайнера Вирджила Абло.

Вероятно, остальные предметы MARKERAD не менее экстравагантные. Узнаем об этом в следующем году.

Девять современных дизайнеров и художников создали для ИКЕА яркую коллекцию ковров в уникальном стиле каждого из авторов. Среди звездных имен — Вирджил Абло, японский художник Мизаки Каваи и дизайн-студия Chiaozza.

Эта коллекция — еще один способ шведского бренда сделать искусство более доступным.

Забавные принты с циклопами на записных книжках, настольных лампах, табуретах, коврах и многом другом из этой коллекции оценят не только дети: эти предметы наверняка добавят порцию энергии и юмора и во «взрослые» помещения.

Кстати, этот дизайн актуален не только для линейки FÖRNYAD: красочные принты скоро будут доступны для диванов КЛИППАН, сумок ФРАКТА и еще некоторых предметов.

Коллекция компактной мебели и предметов домашнего обихода из легкого и экологичного материала на основе шпона была придумана специально для очень маленьких квартир и домов.

Интересно, что к разработке этой линейки ИКЕА подошла очень серьезно, отправившись изучать быт и эргономику в условиях микро-пространств на исследовательскую станцию NASA Mars Desert Research в штате Юте: вот где действительно тесно.

ÖVERALLT — результат сотрудничества ИКЕА и дизайнеров из семи африканских стран. Она включает в себя посуду, текстиль, кресла, ковры, корзины и множество других забавных, необычных и запоминающихся предметов.

Особого внимания заслуживает корзина, дизайн которой навеян мотивами… плетения волос. Не пропустите новинку!

Линейка прожекторов, усилителей звука и другого компактного, мобильного оборудования для вечеринок, разработанного ИКЕА совместно с компанией Teenage engineering, доказывает, что шведский бренд — это далеко не только мебель.

Сама коллекция выглядит немного винтажной и очень стильной, и, кстати, уже получила престижную награду Red Dot Award за классный дизайн. Осталось дождаться следующего лета и узнать, как у FREKVENS со звуком.

О коллекции пока известно не так много, но она, как и FREKVENS, тоже не о мебели. SYMFONISK — результат работы ИКЕА и американской компании по производству «умных» колонок, и пока представляет собой один продукт — динамик с Wi-Fi-подключением.

Кстати, его можно использовать как полку, а еще динамик прекрасно сочетается с кухнями METOD.

О работе над линейкой ароматов для дома в сотрудничестве со шведским парфюмерным брендом BYREDO ИКЕА объявила еще в прошлом году. А в этом гостям Дней демократичного дизайна посчастливилось протестировать разработанные ароматы.

Всем остальным придется ждать еще два года и следить за появлением новинки на рынке.