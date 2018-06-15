Обустраиваем гардеробную: советы имиджмейкера

Нечего надеть и некуда повесить — мало кто не сталкивался с этой проблемой. Как грамотно ее решить и организовать хранение для одежды, рассказывает Стелла Балахнина. Эти советы универсальны — подойдут и для полноценной гардеробной, и для небольшого шкафа.

Подумайте, что вам нравится в том, как организовано хранение сейчас? Какие принципы и приемы, которыми вы пользуетесь, хотелось бы использовать и в новой системе? А что, наоборот, неудобно и от чего лучше отказаться?

Теперь — разбор гардероба. Делим вещи на два сезона, затем в каждом сезоне распределяем их по категориям (юбки, платья, свитера и так далее) и считаем количество вещей в каждой. Результаты помогут вам лучше понять структуру гардероба и продумать такое внутреннее наполнение, которое будет действительно удобным для вас.

Когда подготовительные работы закончены, можно переходить к главному — обустройству вашего будущего шкафа или гардеробной. По этой схеме несложно сделать это самостоятельно.

Начните с отсеков со штангами, на которых будет висеть одежда на вешалках. Чтобы сориентироваться, сколько штанг необходимо, учитывайте расстояние между вешалками: оптимальным считается 4 см, минимальным — 2 см. И не забудьте оставить место под сами вешалки.

Соответственно, на штанге длиной 100 см вы сможете разместить 25—40 вешалок.

Следующий шаг — выдвижные ящики. Или их альтернатива — выдвижные корзины. Они стоят дороже полок, но это хорошая инвестиция в эргономику шкафа: в ящиках очень удобно хранить нижнее белье, колготки, домашнюю одежду. А обеспечить порядок помогут разделители. Ящики располагайте не выше 100—120 см от пола — иначе ими будет неудобно пользоваться.

Теперь переходим к стационарным полкам. Они подходят для сумок, а также несезонной одежды и обуви. Оптимальное расстояние между полками — не меньше 40 см.

Если в шкафу еще осталось место, можно установить выдвижные брючницы. Брючницу в женском гардеробе размещайте на высоте не ниже 50—60 см, в мужском — 60—70 см.

И, наконец, на последнем этапе выбираем небольшие внутренние элементы шкафа — выкатные полки для украшений, выдвижные кронштейны для ремней и длинных бус.

Одежда на них хранится в больших стопках в два ряда. Минус такого хранения в том, что бывает очень неудобно доставать вещи, расположенные в самом низу стопки — из-за этого она «рассыпается».

А еще вещи в стопках во втором ряду мы не видим, и поэтому про них совсем забываем и не носим. Выход — по возможности заменять часть полок на выдвижные ящики или штанги.

Нижнее белье, колготки, носки, одежду для сна удобнее всего хранить в выдвижных ящиках. Поэтому запланируйте под них либо выдвижные ящики в шкафу, либо комод.

В результате полки мужа чередуются в шкафу с полками жены — и возникает путаница и беспорядок.

Одни вообще об этом забывают, а другие выделяют небольшую полку — и для сумок не хватает места. Чтобы этого не произошло, сразу посчитайте все свои сумки, самые большие — измерьте по высоте, и продумайте место под них. Это могут быть не только полки, но и крючки — иногда с ними удобнее.