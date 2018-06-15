Выставка CIFF в Гуанчжоу: обзор трендов и новинок

Выставка объединила более 4000 компаний на площади 750 000 квадратных метров — и международные, и китайские бренды, и побила свой собственный рекорд, приняв 195 082 посетителя. Длилась она в общей сложности 8 дней. С 18 по 21 марта фабрики показывали мебель, декор и текстиль для дома, а также мебель для сада и отдыха. А с 28 по 31 марта главной стала офисная и «контрактная» тема: можно было ознакомиться с мебелью для офиса и гостиницы, изучить предложения по оборудованию и сырью для производства мебели. К счастью, площадь была поделена на три тематические части: экспортная продукция, внутренний рынок и дизайн. Наша тема — дизайн интерьера, и надо признать, что сегодня она существует в тесной связке с качеством, экологичностью, а значит, с наукой и технологиями.

Что характеризует весеннюю выставку–2018, так это качественное улучшение предметов интерьера, которые представили в этот раз игроки интерьерного рынка. Сегодня компании понимают, что необходимо эволюционировать, и речь не только о качестве продукции и о качестве дизайна: многие разрабатывают уникальную концепцию продукта, его философию и в конечном счёте — философию интерьера. Если обобщить, то предмет интерьера мыслится как элемент общей системы, способной кардинально улучшить качество жизни.

Внутри этого глобального тренда просматриваются другие, более конкретные: индивидуальность подходов и решений, гибкость и приспособляемость, ориентированность на молодое поколение, а с другой стороны, желание дать дорогу молодым китайским талантам. Этот тренд оказался плодотворным: ведущие европейские компании пригласили к созданию коллекций китайских дизайнеров.

1. Диван и кресло от Natuzzi Editions

Диван и кресло — в духе ведущего тренда mid–century, коллекция Adrenalina C006, Natuzzi Edition

2. Ваза от Arteriors

Современные по стилю вещи в золоте — заметная тенденция выставки.

3. Пуфы от Higold

Многофункциональность — ещё один важный тренд. Эти пуфы могут использоваться как столики.

4. Диван и столик от Higold

А диван и столик outdoor от Higold — и как indoor–мебель.

5. Ковер Hanrad

Ковры от Hanrad — в тренде «Утилитарная вещь как арт–объект».

6. Обеденный стол от Debrah’s