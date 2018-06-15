Дизайн участка своими руками: 8 ландшафтных стилей

В деле собственноручного дизайна участка важно правильно выбрать стиль, чтобы он по атмосфере подходил вашему дому, уже существующим строениям (беседке или сауне, если таковые имеются), а также пейзажу вокруг.

Для разного климата и расположения существуют свои идеальные стили. Например, в пригороде, где мало высоких деревьев, красиво будут смотреться стили кантри, шале и минимализм — при условии, что вы посадите хвойные культуры. Этим стилям не нужны высокие лиственные растения, чтобы выглядеть аутентично и эффектно.

А вот английскому стилю, средиземноморскому, восточному и провансу высокие, уже взрослые деревья просто необходимы. Средиземноморский же и пустынный стиль подойдут для сада в степи или на юге России, средиземноморский — для влажного климата, а пустынный — для сухого.

Дизайн участка в английском стиле

Как мы уже сказали, английскому стилю всегда нужные высокие и густые деревья, хотя бы на соседних участках, не обязательно на вашем. Из кустарников выбирайте гортензию, пионы и розы, чубушник, а также многолетники с пышной зеленью.

Основу английского сада составляет именно зелень, для отделки подходит камень серого цвета, обычный красный кирпич, а также тёмная древесина. Сад в английском стиле не выглядит ярким, скорее спокойным. Английский стиль — самый простой вариант для самостоятельного дизайна участка.

Дизайн участка в стиле минимализм

Минимализму не нужны высокие деревья рядом и какой-либо антураж, так как всё можно реализовать на своём участке. Минимализм относится плохо лишь к слишком неаккуратным и негеометричным кронам (например, пионы здесь смотрятся гораздо хуже, чем обычные злаковые). В дизайне предпочтение отдаётся серому, белому и чёрному, в материалах можно использовать всё — от бетона и камня до дерева и пластика. При этом в посадках ценится разнообразие зелёных акцентов, фактур и текстур, а не самих цветов.

Минимализм — довольно сложный стиль для оформления участка, потому что мало кто действительно готов ограничить себя в выборе цветов и растений для создания нужного эффекта.

Дизайн участка в средиземноморском стиле

Средиземноморский стиль, напротив, один из самых ярких. Ему нужны кипарисы (или туи), бугенвиллия (или хотя бы плетистые розы), фонтанчики, галереи, арочные аллеи и патио, керамическая плитка тёплого оттенка и медово-шоколадная древесина. В посадках здесь предпочтительны самые южные культуры, в первую очередь ценятся необычные и крупные цветы.

Дизайн участка в стиле шале

Стиль шале имеет северный (канадский, пейзажный, альпийский, регулярный) стиль посадок. В отделке и дизайне часто использует очень много камня и древесины, массивные элементы архитектурного стиля шале и большие террасы.

Дизайн участка в стиле кантри

Стиль кантри — это в первую очередь дизайн деревянной террасы и столовой с деревенским текстилем, каменные дорожки и деревянные заборчики, а не формат посадок. Последние здесь выполняются либо в пейзажном, либо в регулярном стиле.

Дизайн участка в пустынном стиле

Пустынный стиль — это злаковые, кактусы, суккуленты и очитки, различные кустарники, многолетники и цветы, выдерживающие засуху и имеющие строгую геометричную форму. Пустынный стиль популярен в Калифорнии, Техасе и Аризоне (США), в Австралии и Марокко, Испании и Португалии.

За основу здесь берут определённые растения, зелени в таком саду мало, а для отделки используют керамическую плитку природных жёлтых тонов. Обычно здесь мало древесины, но много оштукатуренного в жёлтый или песочный цвет бетона.

Дизайн участка во французском стиле прованс

Стиль прованс на самом деле выглядит для нас слишком обычным, так как в нём используют самые типичные для средней полосы растения, без какой-либо экзотики. Только на Лазурном берегу можно встретить в таком саду бугенвиллию или кипарисы, взятые из средиземноморского климата и стиля. В отделке преобладает белая и серая ковка и древесина, камень в дизайне патио, террас и дорожек. Популярны перголы, арочные своды и колонны.

Дизайн участка в восточном стиле

Восточный стиль в ландшафтном дизайне может быть разным. Сейчас мы говорим не о минимализме и не о садах камней, которые созданы из бетона и камня серого цвета и многими россиянами садами вовсе не считаются. Восточный стиль бывает романтичным, очаровательным и очень привлекательным — всё дело в обильном цветении различных растений пастельных и других нежных оттенков и гармоничном сочетании зелени с тёплой древесиной.

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