Красный и фиолетовый цвет в интерьере: необычные примеры и яркие идеи

Интерьер редко становится полигоном для экспериментов. Мы тщательно подбираем оттенки, склоняемся к прозрачным, светлым и максимально нейтральным. Стараемся выбрать привычную мебель, плотные шторы и немного неброского декора. Результат редко радует, но и не сильно расстраивает. Средний уровень ожиданий удовлетворяет почти всех. И конечно, это касается не только интерьера.

Всё это мы делаем из страха перемен, забывая, что именно они приносят с собой лучшее — движение, а значит и саму жизнь. Именно поэтому сегодня мы решили поговорить о необычном, на первый взгляд, рискованном, чрезмерно эффектном, временами броском, но в последнее время очень модном сочетании фиолетового и красного.

Итальянские фабрики мебели и света с богатой историей и авторитетом не так часто идут на эксперименты, однако когда это происходит, то означает только одно — нам с вами тоже пора.

Патриция Уркиолла (Patricia Urquiola), знаменитый дизайнер, которая давно и плодотворно работает с итальянской фабрикой Moroso последнее время всё чаще использует это сочетание оттенков.

У фиолетового есть масса достоинств — он самодостаточный, в меру яркий, при этом не раздражающий, он умеет выгодно подчёркивать детали и особенности и в разумной дозировке может очень даже позитивно влиять на самочувствие.

Один из способов «примерить» яркий оттенок — сделать чехлы для мягкой мебели в желаемом, пусть и рискованном оттенке. Некоторые производители сами шьют разные варианты чехлов для своей мебели. К примеру, кресло Take a Line For a Walk придуманное дизайнером Альфредо Хаберли (Alfredo Häberli) для компании Moroso, обладает целой коллекцией чехлов на молнии в различных цветовых решениях.

В сочетании с красным, розовым, сиреневым, фуксией и лавандой фиолетовый усиливается, притягивает к себе внимание и обогащает интерьер. Обогащает он его палитрой, эмоциями, ассоциациями и ощущением жизни.

Для достижения максимально приятных результатов не придётся красить стены в фиолетовый и расставлять по комнате красные кресла. Хотя если очень хочется, то кто вас остановит?

Мера и баланс — наши главные инструменты. Лучше всего в стандартном интерьере работают крупные предметы в ярких оттенках. Это может быть как одно кресло, диван или стул, так и ковёр, постеры, подушки или светильник.

А вот уж где можно не сдерживаться, так это в выборе уличной мебели. Взгляните на радужное кресло Tropicalia, которая разработала настоящая звезда итальянского дизайна, архитектор Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola) всё для того же бренда Moroso. Оно яркое? Да! Оно навязчивое? Нет! Здесь и красный, и фиолетовый, и зелёный, и жёлтый, но благодаря особенностям конструкции оттенки не кричат, а лишь спокойно сообщают, что жизнь прекрасна и лето всегда будет возвращаться.

Крупный красно-фиолетовый диван Glider, придуманный дизайнерами в Moroso, это не блажь и не вольность, а вполне здравое решение для интерьера, который не хочется менять каждые два-три года.

Как вас спасёт диван? Он поможет вам отвлечься. Бежевые стены, пастельные оттенки и привычный уклад редко способны вызвать сильные эмоции. Но единожды взглянув на такой вот диван (или кресло, стул, ковёр), вы мгновенно перезагрузите свои мысли, взбодритесь и, возможно, увидите новые решения давно мучившей вас проблемы. Диван будоражит и тонизирует, спасает от скуки и хмурых мыслей.

Однако предметы в ярких красно-фиолетовых оттенках лучше всего располагать ниже среднего уровня комнаты. Несмотря на все достоинства, есть вероятность, что объект в такой насыщенной палитре, нависающий над головой, может вызвать ощущение угнетения и давления.

На наш взгляд, в каждом интерьере должен быть предмет наподобие придуманного дизайнером Тордом Бунтье (Tord Boontje) кресла Shadowy. Артистичная, яркая, необычная вещь, которая одним своим видом (и цветом!) способна поднять настроение. А уж если такой предмет ещё и комфортен в эксплуатации, то восстанавливаться после тяжёлого дня вам станет гораздо проще и приятнее.

Читайте также:

Как выбрать цвет для интерьера детской комнаты: полезные советы

Красный цвет в интерьере: самые популярные цветовые схемы

Хорошие диваны: 5 диванов, которые проживут 100 лет