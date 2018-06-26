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Более 2 тыс. предложений оставили на портале «Наш город» в разделе «Мэр, у меня есть идея»
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Более 2 тыс. предложений оставили на портале «Наш город» в разделе «Мэр, у меня есть идея» 

Авторадио 26 июня 2018
Фото: Квартирочка.Ру
Здесь горожане могут высказаться насчет благоустройства дворов, парков, пешеходных зон, бесхозных территорий, организации дорожного движения. Последнее направление стало особо популярным у пользователей.
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