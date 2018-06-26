Более 2 тыс. предложений оставили на портале «Наш город» в разделе «Мэр, у меня есть идея»

Здесь горожане могут высказаться насчет благоустройства дворов, парков, пешеходных зон, бесхозных территорий, организации дорожного движения. Последнее направление стало особо популярным у пользователей.