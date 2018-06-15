В московском ЦУМе проходит выставка молодых русских дизайнеров

Как сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России «Рустекстиль», в мероприятии принимают 15 лауреатов в трех номинациях конкурса, отобранных кураторами фестиваля.

В этом году IV Фестиваль «Русские сезоны» впервые представил три конкурсные номинации: «Мода» (мужская и женская одежда, обувь и сумки), «Предметный дизайн» (мебель, предметы интерьера, декор, посуда, свет), «Деревянная архитектура» (здания, арт-объекты, городские сооружения).

Из 118 участников фестиваля «Русские сезоны» Экспертный совет Конкурса отобрал 15 лауреатов — по пять человек в каждой номинации. По информации пресс-службы, в рамках открытия выставки состоялась дискуссия, посвященная развитию и продвижению дизайна в России. «В президиуме public talk приняли участие: fashion директор ЦУМ Алла Вербер , главный редактор Vogue Russia Мария Федорова , куратор выставки „Русские сезоны“ Фрол Буримский и президент „Русских сезонов“ Дарья Мациевская. В финале дискуссии ее участники озвучили наиболее выдающиеся работы в номинации „Мода“, которые будут бороться за победу в финале проекта, среди них: Александра Георгиева и „Крестецкая строчка“, коллекция „Русские сезоны“; Екатерина Петрова и „Кадомский вениз“, коллекция „Светлость“; Григорий Коробейников и „Эколайф“, коллекция „Korobeynikov Resort 2019“; Айгуль Асадуллина, коллекция „NEVESOMOCT'“; Елизавета Костюхова, коллекция „Nostalgic remedy“». — говорится в пресс-релизе.

Результаты конкурсной программы будут объявлены на Vogue Fashion Night Out 4 сентября текущего года. Коллекция победителя в номинации «Мода» получит поддержку в журнале Vogue и будет представлена в ЦУМе.

Ежегодный фестиваль «Русские сезоны» проводится под патронажем министерства промышленности и торговли РФ с 2015 года. Миссия «Русских сезонов» — продвижение российских производителей товаров на зарубежные рынки, открытие и поддержка новых имен.

Основную часть программы «Русских сезонов» традиционно составляют конкурс молодых дизайнеров, выставки, дискуссии с участием представителей российской легкой промышленности индустрии моды и дизайна, лектории. В разные годы проведения фестиваля в экспозицию выставок входили одежная группа, аксессуары, изделия российских народных промыслов, ювелирные украшения, предметы интерьера, домашний текстиль. С 2016 года партнером и основной площадкой фестиваля является ЦУМ.