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В московском ЦУМе проходит выставка молодых русских дизайнеров
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В московском ЦУМе проходит выставка молодых русских дизайнеров 

РИА Новости 25 минут назад
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Выставка конкурсных работ фестиваля «Русские сезоны» открылась в Центральном универсальном магазине в Москве.
Как сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России «Рустекстиль», в мероприятии принимают 15 лауреатов в трех номинациях конкурса, отобранных кураторами фестиваля.
В этом году IV Фестиваль «Русские сезоны» впервые представил три конкурсные номинации: «Мода» (мужская и женская одежда, обувь и сумки), «Предметный дизайн» (мебель, предметы интерьера, декор, посуда, свет), «Деревянная архитектура» (здания, арт-объекты, городские сооружения).
Из 118 участников фестиваля «Русские сезоны» Экспертный совет Конкурса отобрал 15 лауреатов — по пять человек в каждой номинации. По информации пресс-службы, в рамках открытия выставки состоялась дискуссия, посвященная развитию и продвижению дизайна в России. «В президиуме public talk приняли участие: fashion директор ЦУМ Алла Вербер, главный редактор Vogue Russia Мария Федорова, куратор выставки „Русские сезоны“ Фрол Буримский и президент „Русских сезонов“ Дарья Мациевская. В финале дискуссии ее участники озвучили наиболее выдающиеся работы в номинации „Мода“, которые будут бороться за победу в финале проекта, среди них: Александра Георгиева и „Крестецкая строчка“, коллекция „Русские сезоны“; Екатерина Петрова и „Кадомский вениз“, коллекция „Светлость“; Григорий Коробейников и „Эколайф“, коллекция „Korobeynikov Resort 2019“; Айгуль Асадуллина, коллекция „NEVESOMOCT'“; Елизавета Костюхова, коллекция „Nostalgic remedy“». — говорится в пресс-релизе.
Результаты конкурсной программы будут объявлены на Vogue Fashion Night Out 4 сентября текущего года. Коллекция победителя в номинации «Мода» получит поддержку в журнале Vogue и будет представлена в ЦУМе.
Ежегодный фестиваль «Русские сезоны» проводится под патронажем министерства промышленности и торговли РФ с 2015 года. Миссия «Русских сезонов» — продвижение российских производителей товаров на зарубежные рынки, открытие и поддержка новых имен.
Основную часть программы «Русских сезонов» традиционно составляют конкурс молодых дизайнеров, выставки, дискуссии с участием представителей российской легкой промышленности индустрии моды и дизайна, лектории. В разные годы проведения фестиваля в экспозицию выставок входили одежная группа, аксессуары, изделия российских народных промыслов, ювелирные украшения, предметы интерьера, домашний текстиль. С 2016 года партнером и основной площадкой фестиваля является ЦУМ.
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