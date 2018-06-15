Как сделать интерьер уникальным

В создании индивидуального интерьера у тебя не так уж много возможностей для ошибок — не все могут позволить себе менять мебель в квартире по сезонам. Это не повод бояться смелых решений и не искать свой стиль. Чтобы вдохновить тебя, я собрала 6 оригинальных и красивых предметов, которые точно не затеряются в обстановке комнаты. Также расскажу, где найти уникальную мебель и аксессуары от премиальных европейских брендов.

1. Люстра-клетка

Металлическая люстра, каждый рожок которой напоминает клетку для птиц, подойдет как для интерьера в стиле лофт, так и для прованса. Она должна висеть над столом прямо по центру, в кухне или гостиной. Единственный минус — такой люстре нужен достаточно высокий потолок. Если у тебя с этим проблемы, ищи подобный вариант на более короткой подвеске. Купить люстру

2. Шкаф в раме

Платяной шкаф оригинальной формы в раме из полированного металла выглядит одновременно броско и лаконично. Меня привлекла модель с гравировкой, изображающей витрувианского человека Леонардо да Винчи . Тебе наверняка знакома эта картина — фигура мужчины с широко разведенными руками, вписанная в окружность и в квадрат. Хочешь что-то более современное — обрати внимание на однотонные модели белого и голубого цветов. Они идеально впишутся в скандинавский интерьер. Купить шкаф

3. Ковер-холст

Белый ковер с разноцветными абстрактными мазками так и говорит: «Не бойся меня испачкать». Это смелое решение для современного интерьера. Он будет хорошо смотреться с однотонной светлой мебелью, но потребует дополнительных художественных акцентов в комнате. В детской такой ковер легко сочетать с ярким столиком, шкафом или кроватью. Купить ковер

4. Ваза-Сальвадор Дали

Продолжить тему искусства хочу стильной вазой из мраморной крошки в виде головы Сальвадора Дали — сюрреалистичной, как большинство автопортретов художника. Такая вещь добавит индивидуальности классическому интерьеру и точно не останется без внимания твоих гостей. Кроме Дали есть еще вазы с Пикассо и Модильяни. Купить вазу

5. Зеркало с винилом

Зеркало в стиле поп-арт в раме в виде виниловых пластинок подойдет для комнаты с непринужденным современным дизайном. Обстановка должна быть яркой, веселой и глянцевой, как Мерлин Монро в своих лучших фильмах. Такой дизайн хорош тем, что его легко создать мелкими деталями — подушками с броским принтом, плакатами и картинами. Купить зеркало

6. Напольная вешалка-стойка

Итальянская напольная вешалка — идеальное решение для квартиры студии. Ей не нужно так много места, как шкафу, она легко складывается и передвигается. Пусть тебя не смущает, что вещи на виду: у материала будет возможность дышать, а у тебя — мотивация развешивать одежду аккуратно. Купить вешалку

Вдохновляться на новые дизайнерские решения дальше я рекомендую в московской галерее интерьеров «Твинстор». Это единственный торговый центр, объединивший более 80 шоу-румов премиальных европейских брендов. Ты найдешь все, что нужно для создания индивидуального стиля своего дома в одном месте: мебель, текстиль, отделочные материалы, напольные покрытия, оборудование для освещения, аксессуары. «Твинстор» работает только с официальными дилерами, так что здесь нет подделок.

У каждого шоу-рума своя уникальная дизайн-концепция пространства. Эксперты помогут выбрать лучший вариант воплощения твоей идеи. Территория галереи тщательно продумана для удобства посетителей. Два этажа торгового центра поделены на четыре зоны и сгруппированы по разным категориям товара по понятной цветовой схеме.