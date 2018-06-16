Марсель Вандерс и швейцарский бренд Laufen разработали коллекцию предметов для ванной

Серия интерпретирует классические мотивы в духе современности. Впервые она была представлена на мебельной выставке Salone del Mobile в Милане.

Линия включает в себя широкий ассортимент предметов от раковин и ванн до унитазов, в сочетании со смесителями, шкафчиками, аксессуарами и зеркалами. Изделия из ослепительно белой керамики объединены в ансамбль с деревянными столешницами и шкафчиками, смесителями и зеркалами в керамических рамах.

«В этой коллекции мы воплотили поэтический образ. Ванная комната — это место, предназначенное для расслабления и полного покоя. Таким образом, дизайн всех предметов интерьера играет важную роль для ощущения душевной гармонии в этом интимном, уединенном пространстве», — считает Марсель Вандерс.