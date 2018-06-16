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Шоу ювелирных изделий и украшений в Сянганском институте дизайна
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Шоу ювелирных изделий и украшений в Сянганском институте дизайна 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Сянган, 15 июня /Синьхуа/ — Сянганский институт дизайна /HKDI/ организовал шоу ювелирных изделий и украшений, на котором были представлены 33 комплекта драгоценностей. Их дизайн принадлежит выпускникам института этого года. Фотографии Синьхуа/Ван Шэнь
Сянган, 15 июня /Синьхуа/ — Сянганский институт дизайна /HKDI/ организовал шоу ювелирных изделий и украшений, на котором были представлены 33 комплекта драгоценностей. Их дизайн принадлежит выпускникам института этого года. Фотографии Синьхуа/Ван Шэнь
Сянган, 15 июня /Синьхуа/ — Сянганский институт дизайна /HKDI/ организовал шоу ювелирных изделий и украшений, на котором были представлены 33 комплекта драгоценностей. Их дизайн принадлежит выпускникам института этого года. Фотографии Синьхуа/Ван Шэнь
Сянган, 15 июня /Синьхуа/ — Сянганский институт дизайна /HKDI/ организовал шоу ювелирных изделий и украшений, на котором были представлены 33 комплекта драгоценностей. Их дизайн принадлежит выпускникам института этого года. Фотографии Синьхуа/Ван Шэнь
Сянган, 15 июня /Синьхуа/ — Сянганский институт дизайна /HKDI/ организовал шоу ювелирных изделий и украшений, на котором были представлены 33 комплекта драгоценностей. Их дизайн принадлежит выпускникам института этого года. Фотографии Синьхуа/Ван Шэнь
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