Шоу ювелирных изделий и украшений в Сянганском институте дизайна

Сянган, 15 июня / Синьхуа / — Сянганский институт дизайна /HKDI/ организовал шоу ювелирных изделий и украшений, на котором были представлены 33 комплекта драгоценностей. Их дизайн принадлежит выпускникам института этого года. Фотографии Синьхуа/Ван Шэнь

Сянган, 15 июня /Синьхуа/ — Сянганский институт дизайна /HKDI/ организовал шоу ювелирных изделий и украшений, на котором были представлены 33 комплекта драгоценностей. Их дизайн принадлежит выпускникам института этого года. Фотографии Синьхуа/Ван Шэнь

Сянган, 15 июня /Синьхуа/ — Сянганский институт дизайна /HKDI/ организовал шоу ювелирных изделий и украшений, на котором были представлены 33 комплекта драгоценностей. Их дизайн принадлежит выпускникам института этого года. Фотографии Синьхуа/Ван Шэнь

Сянган, 15 июня /Синьхуа/ — Сянганский институт дизайна /HKDI/ организовал шоу ювелирных изделий и украшений, на котором были представлены 33 комплекта драгоценностей. Их дизайн принадлежит выпускникам института этого года. Фотографии Синьхуа/Ван Шэнь

Сянган, 15 июня /Синьхуа/ — Сянганский институт дизайна /HKDI/ организовал шоу ювелирных изделий и украшений, на котором были представлены 33 комплекта драгоценностей. Их дизайн принадлежит выпускникам института этого года. Фотографии Синьхуа/Ван Шэнь