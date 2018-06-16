10 правил дизайна Марселя Вандерса

Сам себя он скромно называет «дизайнером новой эры». А своей миссией провозглашает «создавать среду любви, жить страстно и воплощать самые захватывающие мечты в реальность». Марсель Вандерс все переворачивает с ног на голову: делает тяжелое воздушным, хрупкое — прочным, классическое — новым и неожиданным. Дизайн для него — целая философия, которой он охотно делится с миром.

Часто дизайн интерьера рассматривается как грамотно организованное пространство, где все отвечает требованиям удобства и рациональности. Да, это правильно! Но нельзя забывать о положительных эмоциях и ярких чувствах, которые вызывает интерьер. Как с едой: не только полезно, но и вкусно.

Не ассоциируйте дизайн интерьера с чем-то ультрасовременным. Ведь ваша задача создать среду, где будет уютно и душевно, а не картинку из интерьерного журнала. Грамотный дизайн должен нравиться не только хипстерам на пике моды, но и вашей бабушке.

Разумное, доброе, вечное становится таковым, когда проходит проверку временем. Так и с интерьером. Охотясь за новинками дизайна, вы впрягаетесь в вечную гонку, потому что ничто не устаревает быстрее, чем новое. Черпайте вдохновение в проверенных временем образцах!

Если в спальне идеально не только засыпать, но и просыпаться по выходным и в будни, значит, дизайнер все сделал правильно. Дизайн комнаты должен быть универсален, чтобы вам было комфортно находиться здесь независимо от времени и обстоятельств. Добиться этого можно с помощью совмещения стилей, столкновения спокойной цветовой гаммы и ярких акцентов, декора и многого другого.

Каждый стиль содержит идеи, как азбука — слоги, из которых вы сложите свою собственную историю. Минимализм, ар-деко, лофт, классика — это не догмы, а источники вдохновения, которые помогут создать свое уникальное и гармоничное пространство. Зафиксировать один стиль — то же самое, что остановить жизнь.

Вандерс проводит параллель между отношением к старым вещам и уважением к старшему поколению. Дизайнер видит проблему столкновения поколений в обществе потребления, когда новое активно вытесняет старое. Поэтому для интерьера со смыслом обратите внимание на старые вещи, декор с блошиного рынка. Подарите своим находкам новую жизнь!

Каждый должен заниматься своим делом. Интерьер стоит доверить дизайнеру, который поможет вам обустроить жилое пространство, как вы мечтали, и даже лучше! Но Марсель Вандерс ни в коем случае не предлагает заказчику дистанцироваться. Жилое пространство несет на себе отпечаток личности его хозяина, поэтому не забудьте рассказать дизайнеру, что вы ждете от интерьера.

Стеклянные двери, стены, обилие зеркал — это все превращает помещение в воздушный замок, расширяет пространство и впускает свет. Вандерс, например, извлекает из каменного мешка даже душевую.

Как создать уникальный сказочный интерьер? Просто добавьте… декор! Причем его цвет, размер и форма могут даже шокировать. Чем больше предметы декора напоминают арт-объекты и нравятся вам, тем лучше.

Яркие конкретные цвета в интерьере помогут взбодриться и посмотреть на жизнь в позитивном ключе. Правильно подобранные цветные акценты совсем не надоедают. Это та самая изюминка, которая рождает стильное и гармоничное пространство.