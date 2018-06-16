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Вещь дня: сумка Metropolis Matryoshka от Furla
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Вещь дня: сумка Metropolis Matryoshka от Furla 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Украшает сумки один из главных образов русской культуры — матрешка.
Всего в коллекции представлено три варианта дизайна: маленькая и средняя кроссбоди и модель с ручкой. Украшает сумки один из главных образов русской культуры — матрешка.
В дополнение к капсуле дизайнеры выпустили кошельки с такими же принтами, как на сумочках, а также брелок в виде силуэта матрешки.
Капсульная коллекция Furla Metropolis Matryoshka будет продаваться только в России и только лишь в течение месяца — с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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