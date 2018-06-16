Цветочный принт в интерьере 

Сочный лайм с оттенками небесно-голубого
Отправной точкой в оформлении интерьера этой комнаты стали яркие шторы с цветами, украшающие большое окно. Цвет стен и обивки дивана подобран в тон к одному из доминирующих оттенков портьеры.
Графика
Нескольких подушек с графичным узором, небрежно брошенных на диван, вполне достаточно, чтобы подчеркнуть основную тему декора.
ЦВЕТОЧНАЯ РАСЦВЕТКА выглядит смело и необычно, придает интерьеру энергичный живой вид и собственную индивидуальность. Поначалу может показаться, что подобрать гармоничное сочетание цветочных рисунков довольно сложно, но это не так. Важно только знать некоторые приемы. Один из них — это повторение фоновых тонов. За основу берется ткань (или обои) с крупным цветочным принтом и к ней подбираются две другие расцветки, с более мелким рисунком, где встречаются оттенки, использованные в основной ткани. Простой пример: если в качестве основы взять ткань для штор или яркий ковер, то диванные подушки должны иметь хотя бы два оттенка, которые встречаются в расцветке ковра или штор.
ЛИМОННАЯ ЦЕДРА
идеально подходит для мебельной обивки ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ
этот цвет подойдет для #141;оформления стен СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНЬ
сочные оттенки используются для предметов декора
ГОЛУБАЯ БЕЗДНА
матовый оттенок для декоративных деталей НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТОН для напольного покрытия и #141;предметов мебели
Тропический рай Поменяйте обивку стульев, и скучное помещение сразу наполнится новой энергией. А если в интерьер добавить яркие шторы, столовая станет похожа на цветущий сад.
Законченность
Используйте яркую сервировку — сочетайте посуду в голубых, сиреневых или салатных оттенках.
МЕБЕЛЬНАЯ ОБИВКА Стулья, диваны и кресла в цветочек часто ассоциируются с домами старомодных дам или зефирно-розовыми будуарами. Однако такая мебель может выглядеть очень современно и стильно. Если вы не любите женственные, чувственные интерьеры, то, выбирая чехлы для диванов и кресел, избегайте нижних оборок и#157; рюшей. Вместо мелких цветочных узоров в мягкой пастельной гамме используйте более насыщенные яркие принты с крупным
рисунком, с элементами графики или в сочетании с ними. Такие цветочные расцветки просто идеальны для интерьеров с мебелью лаконичных и четких форм
и нейтральной отделкой. Они добавят излишне строгому интерьеру ощущения тепла и уюта и сделают его более домашним.
УТОНЧЕННЫЙ СТИЛЬ
Ткань Juno, зеленый с розовым, Jane Churchill ЛЕГКО И КРАСИВО
Flamingo Park, цвет фуксии, Designers Guild
В ДЕТАЛЯХ
Ткань в пастельных тонах от Laura Ashley БЛАГОРОДНЫЙ БУКЕТ
Ткань «Индийская герань» от Villa Nova
В синем небе
Проверенный вариант: бело-синяя гамма с добавлением желтых акцентов. Использование кобальтового оттенка, графических элементов и бархатного текстиля делает это классическое сочетание интереснее.
Контрастность
Ярко-желтая обивка стула освещает темный угол комнаты, как лучи солнца.
ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН Обои с сочными, насыщенными узорами с крупными элементами и добавлением графики всегда смотрятся свежо и исключительно смело. Если вам очень понравилась определенная расцветка, ее можно сделать главным элементом декора — и не потребуется использование дополнительных деталей. Даже с простой нейтральной мебелью и однотонным постельным бельем и шторами комната будет смотреться полностью оформленной. Однако не стоит забывать о том, что яркое оформление стен может перегрузить пространство, особенно если помещение небольшое. Если раппорт на обоях сам по себе сложен и часто повторяется на рулоне, их лучше использовать на одной из стен комнаты, к примеру, за изголовьем кровати.
ГРАФИЧНЫЙ ЦВЕТОК
Обои Melinki Collection от #141;Scion СКАЗОЧНЫЕ УЗОРЫ
Обои с #141;крупным раппортом, Clarke and Clarke ЭФФЕКТНЫЙ И НАСЫЩЕННЫЙ
Обои Versailles, Farrow and Ball
ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ
Обои Retrospective Papers Collection, Little Greene КРУПНЫЙ БУТОН
Обои Beatrice, Delphine Collection, Harlequin