Цветочный принт в интерьере

Сочный лайм с оттенками небесно-голубого

Отправной точкой в оформлении интерьера этой комнаты стали яркие шторы с цветами, украшающие большое окно. Цвет стен и обивки дивана подобран в тон к одному из доминирующих оттенков портьеры.

Графика

Нескольких подушек с графичным узором, небрежно брошенных на диван, вполне достаточно, чтобы подчеркнуть основную тему декора.

ЦВЕТОЧНАЯ РАСЦВЕТКА выглядит смело и необычно, придает интерьеру энергичный живой вид и собственную индивидуальность. Поначалу может показаться, что подобрать гармоничное сочетание цветочных рисунков довольно сложно, но это не так. Важно только знать некоторые приемы. Один из них — это повторение фоновых тонов. За основу берется ткань (или обои) с крупным цветочным принтом и к ней подбираются две другие расцветки, с более мелким рисунком, где встречаются оттенки, использованные в основной ткани. Простой пример: если в качестве основы взять ткань для штор или яркий ковер, то диванные подушки должны иметь хотя бы два оттенка, которые встречаются в расцветке ковра или штор.

ЛИМОННАЯ ЦЕДРА

идеально подходит для мебельной обивки ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ

этот цвет подойдет для #141;оформления стен СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНЬ

сочные оттенки используются для предметов декора

ГОЛУБАЯ БЕЗДНА

матовый оттенок для декоративных деталей НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТОН для напольного покрытия и #141;предметов мебели

Тропический рай Поменяйте обивку стульев, и скучное помещение сразу наполнится новой энергией. А если в интерьер добавить яркие шторы, столовая станет похожа на цветущий сад.

Законченность

Используйте яркую сервировку — сочетайте посуду в голубых, сиреневых или салатных оттенках.

МЕБЕЛЬНАЯ ОБИВКА Стулья, диваны и кресла в цветочек часто ассоциируются с домами старомодных дам или зефирно-розовыми будуарами. Однако такая мебель может выглядеть очень современно и стильно. Если вы не любите женственные, чувственные интерьеры, то, выбирая чехлы для диванов и кресел, избегайте нижних оборок и#157; рюшей. Вместо мелких цветочных узоров в мягкой пастельной гамме используйте более насыщенные яркие принты с крупным

рисунком, с элементами графики или в сочетании с ними. Такие цветочные расцветки просто идеальны для интерьеров с мебелью лаконичных и четких форм

и нейтральной отделкой. Они добавят излишне строгому интерьеру ощущения тепла и уюта и сделают его более домашним.

УТОНЧЕННЫЙ СТИЛЬ

Ткань Juno, зеленый с розовым, Jane Churchill ЛЕГКО И КРАСИВО

Flamingo Park, цвет фуксии, Designers Guild

В ДЕТАЛЯХ

Ткань в пастельных тонах от Laura Ashley БЛАГОРОДНЫЙ БУКЕТ

Ткань «Индийская герань» от Villa Nova

В синем небе

Проверенный вариант: бело-синяя гамма с добавлением желтых акцентов. Использование кобальтового оттенка, графических элементов и бархатного текстиля делает это классическое сочетание интереснее.

Контрастность

Ярко-желтая обивка стула освещает темный угол комнаты, как лучи солнца.

ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН Обои с сочными, насыщенными узорами с крупными элементами и добавлением графики всегда смотрятся свежо и исключительно смело. Если вам очень понравилась определенная расцветка, ее можно сделать главным элементом декора — и не потребуется использование дополнительных деталей. Даже с простой нейтральной мебелью и однотонным постельным бельем и шторами комната будет смотреться полностью оформленной. Однако не стоит забывать о том, что яркое оформление стен может перегрузить пространство, особенно если помещение небольшое. Если раппорт на обоях сам по себе сложен и часто повторяется на рулоне, их лучше использовать на одной из стен комнаты, к примеру, за изголовьем кровати.

ГРАФИЧНЫЙ ЦВЕТОК

Обои Melinki Collection от #141;Scion СКАЗОЧНЫЕ УЗОРЫ

Обои с #141;крупным раппортом, Clarke and Clarke ЭФФЕКТНЫЙ И НАСЫЩЕННЫЙ

Обои Versailles, Farrow and Ball

ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ

Обои Retrospective Papers Collection, Little Greene КРУПНЫЙ БУТОН

Обои Beatrice, Delphine Collection, Harlequin