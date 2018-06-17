Тропики в интерьере: тренд, который не выходит из моды

Завоевав популярность в прошлом году, в 2018 тропические мотивы снова лидируют на ведущих интерьерных выставках и модных показах. А еще их можно найти в новых коллекциях тканей, домашнем декоре и предметах искусства.

Вместе с декоратором Анной Козловой рассказываем, как не отстать от моды и грамотно использовать тренд в интерьере.

Ни для кого не секрет, что интерьерные тренды формируются на основе подиумных. Крупные графичные принты и яркие цвета снова в моде, и самое время добавить немного экзотики в интерьер квартиры.

Пальмовые листья — визитная карточка этого тренда. Предлагаю использовать в интерьере отделочные материалы, текстиль и декор с их изображением. Найти актуальные товары и при этом сэкономить бюджет можно в гипермаркете для дома и ремонта Leroy Merlin.

Сочетайте их с натуральными материалами, чтобы добиться расслабляющей атмосферы или добавьте немного золотого блеска на контрасте с темными оттенками.

И даже не обязательно попугаи. Предлагаем 6 свежих идей для всех, кто решил оформить интерьер в экзотическом стиле.

Когда речь заходит о тропической тематике, на ум приходят все оттенки зеленого и другие природные тона. Но в этом сезоне дизайнеры предлагают нам новые неожиданные цветовые сочетания и фактуры.