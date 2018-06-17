Ещё
Тропики в интерьере: тренд, который не выходит из моды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тропики в интерьере: тренд, который не выходит из моды 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Завоевав популярность в прошлом году, в 2018 тропические мотивы снова лидируют на ведущих интерьерных выставках и модных показах. А еще их можно найти в новых коллекциях тканей, домашнем декоре и предметах искусства.
Вместе с декоратором Анной Козловой рассказываем, как не отстать от моды и грамотно использовать тренд в интерьере.
Ни для кого не секрет, что интерьерные тренды формируются на основе подиумных. Крупные графичные принты и яркие цвета снова в моде, и самое время добавить немного экзотики в интерьер квартиры.
Пальмовые листья — визитная карточка этого тренда. Предлагаю использовать в интерьере отделочные материалы, текстиль и декор с их изображением. Найти актуальные товары и при этом сэкономить бюджет можно в гипермаркете для дома и ремонта Leroy Merlin.
Сочетайте их с натуральными материалами, чтобы добиться расслабляющей атмосферы или добавьте немного золотого блеска на контрасте с темными оттенками.
И даже не обязательно попугаи. Предлагаем 6 свежих идей для всех, кто решил оформить интерьер в экзотическом стиле.
Когда речь заходит о тропической тематике, на ум приходят все оттенки зеленого и другие природные тона. Но в этом сезоне дизайнеры предлагают нам новые неожиданные цветовые сочетания и фактуры.
Inmyroom: последние новости
7 секретов идеального порядка Новая классика и грамотная планировка: трешка в Москве Теплый и уютный деревянный домик в Исландии
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного2
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными41
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место77
Как выглядят модели с необычной внешностью
Муж-изменник застрял в любовнице и попался жене78
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение