15 оттенков помад, которые идут всем

Неважно, смуглая у тебя кожа или белая, как алебастр, брюнетка ты или блондинка, эти 15 оттенков помад идут всем!

Мы опросили 10 независимых визажистов и попросили их назвать оттенки помады для губ, которые можно покупать «не глядя»: вне зависимости от твоего типа внешности, овала лица, формы губ, цвета волос и оттенка кожи будь уверена: любой из этих оттенков губной помады подойдет тебе идеально! Как выбрать идеальную помаду 1. Нейтральные благородные Nude

Rouge Coco 400 и 420 от Chanel , Color Sensational 630 от Maybelline New York, Pure Color Envy Lip Potion Naked Ambition от Estée Lauder, Le Rouge 101 от Givenchy. 2. Яркие чистые красные

Fard à lèvres Roman Rouge от Serge Lutens, Russian Red от M. A. C, Pure Color Envy Restless от Estée Lauder, Diorific 014 Dolce Vita от Christian Dior, Pop Lip Colour + Primer Passion Pop от Clinique. 3. Нежные пастельные розовые

Rouge G de Guerlain 60 Gabrielle от Guerlain, L’Absolu Rouge 510 Brise Rosée от Lancôme, Color Riche 133 «Беспечный розовый» от L'Oréal Paris, Be Legendary Pretty Social от Smashbox, Millebaci 01 от Nouba.

Комментарии ведущих визажистов марок: Бобби Браун (Bobbi Brown): «Помада не должна быть светлее оттенка вашей кожи и пигмента ваших губ — это самая часто встречающаяся ошибка. Подберите несколько оттенков помады, которые, по вашему мнению, максимально приближены к вашему естественному оттенку губ, и протестируйте их, нанеся на нижнюю губу. Оцените результат. Тот цвет, который сольется с вашим цветом губ, и будет вашим идеальным нюдовым оттенком. Ориентируясь на помаду естественного оттенка, вы сможете легко подобрать помаду более ярких насыщенных цветов — они будут принадлежать к одному цветовому семейству».

Уилл Малерб, главный европейский визажист Smashbox: «Яркая фуксия, холодный оттенок розового цвета, сейчас на пике популярности! Чем страннее этот цвет смотрится в сочетании с тоном кожи, тем поразительнее будет весь образ. Оранжевый цвет сейчас очень в моде! Вместо привычной красной помады используйте в макияже губ матовую ярко-оранжевую помаду. Такую, как помада Smashbox Be Legendary оттенка Fireball. Зимой также выбирайте пурпурную помаду. Идеальный оттенок должен выглядеть так, как будто шоколадный и насыщенный красный оттенки смешали вместе».

Юрий Столяров, официальный визажист марки Maybelline New York в России: «Можно уверенно сказать, что абсолютно всем идет натуральный цвет губ. И чем прозрачнее текстура, тем продукт для губ более универсален. Любой полупрозрачный блеск нейтрального оттенка подойдет всем без исключения. Что касается плотных матовых текстур, для каждой девушки натуральный оттенок свой, и здесь могут быть поправки на холодный либо теплый подтон. За исключением некоторых оттенков из гаммы Color Sensational (630 — для более темных волос или 725 — для более светлых). Также можно немного подкорректировать оттенок помады, предварительно нанося чуть больше тональной основы на губы — так тон становится немного светлее и холоднее. Если это жидкая помада или полупрозрачный блеск для губ, смело выбирайте нейтральные оттенки — они смешиваются с тоном губ, а блеск немного нивелирует очевидность оттенка помады».