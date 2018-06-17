Как увеличить срок службы кухонных ножей

Кухонный нож — один из основных инструментов на кухне. Пользоваться им приходится регулярно, потому его качество не должно вызывать нареканий. Нож должен быть удобным, иметь хорошую твердость и стойкость к ржавчине и сочетать в себе функциональные характеристики всех элементов, будь то лезвие или рукоятка.

Независимо от фирмы-производителя даже качественные ножи нуждаются в уходе и время от времени требуют правки и заточки. От правильности ухода и эксплуатации в значительной степени зависит срок службы инструмента. Если соблюдать эти 5 несложных правил использования ножей, выбранные инструменты прослужат вам гораздо дольше.

Мытье и сушка

Владелец компании Olympia Provisions, специализирующейся на производстве мяса и мясных изделий, он же и шеф-повар входящего в состав компании ресторана, Элиас Кайро до сих пор пользуется теми же ножами, что он применял более 15 лет назад. Секрет их долголетия он объясняет тем, что просто хорошо за ними ухаживает. Элиас отказался от применения грубых моющих средств, заменив их жидким мылом. Ножи он моет только вручную и после каждого мытья тщательно вытирает салфеткой.

Разумеется, гораздо проще закинуть ножи в посудомоечную машину, но такой подход имеет много минусов. Во-первых, спустя какое-то время на ножах могут появиться пятна ржавчины. Кроме того, после n-го количества моек начнет деформироваться ручка. Во-вторых, процессе автоматической мойки лезвие будет ударятся о жесткий материал и, как следствие, быстрее затупится.

Ручная мойка требует больше усилий, зато значительно продлевает срок эксплуатации кухонного инструмента. Ножам с деревянный ручкой необходим более внимательный уход, поскольку древесина обладает свойством впитывать воду. Помимо всего прочего, ручку таких ножей периодически нужно обрабатывать маслом.

Каждому виду продуктов нужен свой нож

Немногим приходится иметь дома дело с необработанными частями туши. Как правило, для приготовления покупаются уже подготовленные отрубы, поэтому если на кухню все же попадает кусок, который требуется отделить от сухожилий, костей и прочих лишних «частей», то для него используют нож шефа. Его можно назвать кухонным инструментом на все случаи жизни, но его основное предназначение все-таки шинковка и нарезка, а не обработка мясных туш. Если подобные манипуляции с мясом переходят в разряд чего-то привычного, стоит включить в свой арсенал обвалочный нож. Использование соответствующего вида ножа поможет избежать быстрого затупления и избежать повреждений поверхности лезвия.

Заточка очень важна

Помимо ухода, ножи нуждаются в периодической заточке лезвия. Тупыми ножами не только неудобно пользоваться, но еще и опасно. Для тупых ножей прикладываемое усилие должно быть больше, при этом нож может запросто соскользнуть с продукта и нанести вам травму. Если нож острый, он сэкономит ваше времени, гарантирует надлежащую резку и сохранит целыми пальцы.

Угол заточки и острота

Во время затачивания ножа необходимо выдерживать определенный угол. Для кухонных ножей он обычно варьируется в диапазоне от 10 до 30 градусов. Частота правки лезвия будет зависеть от того как часто вы используете нож и на какой разделочной доске осуществляется нарезка. Как показывает практика, стекло, металл, камень и керамика снижают срок службы ножа. Насколько остро заточен нож можно проверить на помидоре: острым ножом вы без труда разрежете томат.

Хранение

Хранить кухонные ножи необходимо отдельно от вилок, ложек и прочего кухонного инвентаря. Контакт с другими предметами будет способствовать лишь более быстрому затуплению лезвия. Для хранения ножей оптимально подходят магнитные держатели или специальный лоток, вставленный в ящик кухонной мебели. Блок для ножей — не самая практичная в хозяйстве вещь: он будет только занимать место, к тому же некоторыми ножами вы будете пользоваться в лучшем случае пару-тройку раз в год. Минимальный набор ножей для комфортной работы на кухне состоит из трех ножей: ножа шефа, ножа с зубьями на режущей кромке и ножа для чистки и нарезки овощей.