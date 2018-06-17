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Семь предметов, которые изменят ваш интерьер
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Семь предметов, которые изменят ваш интерьер 

Домашний очаг 43 минуты назад
Фото: Домашний очаг
Как изменить интерьер своими руками1. ТЕСЬМА С ОТДЕЛКОЙ Пристрочите к краю штор или декоративных подушек тесьму с помпонами. Они станут оригинальней и интересней!
2. ЦВЕТНЫЕ НОЖКИ Обновите надоевшее кресло с помощью красивого оттенка краски. Нанесите несколько слоев на деревянные ножки. Можно использовать остатки краски после ремонта.
3. ОТКРЫТЫЕ ПОЛКИ Даже обыкновенные глобусы превращаются в эффектную коллекцию, если сгруппированы вместе. А игрушки, книги и медные безделушки оживят скучные полки. А если оставить пространство под полками свободным, то туда можно поставить симпатичные корзины и складывать настольные игры, покрывала, детские игрушки.
4. ЦВЕТНОЙ АКЦЕНТ Окрасьте внутренние стенки полок или стеллажа в приятный оттенок. Попробуйте лазурный или лимонный, сейчас эти цвета очень актуальны.
5. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ Сделайте нижнюю полку журнального столика из старых деревянных досок. Сохраните оригинальные детали, потертости и слегка облупившуюся краску.
6. РАМКА ДЛЯ ПОСТЕРА Прикрепите с помощью клея две деревянные рейки по краям постера и подвесьте его на грубой веревке к стене. Коллекция гитар, например, может стать частью декора, если повесить их на стену на специальных кронштейнах. Удобные корзины на полу помогут мгновенно навести порядок.
7. ДЕТСКИЕ ЛАДОШКИ Как изменить интерьер к лучшему? Используйте металлическую краску для штамповки детских ладошек на винтажных тарелочках. А небольшая ротанговая тележка для коктейлей отлично подойдет в качестве прикроватной тумбы. Внизу — удобная полка для книг, бижутерии, украшений и других нужных вещей.
Фото: архив ДО
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