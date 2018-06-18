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До и после: как дизайнеры преобразили старые дачи
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До и после: как дизайнеры преобразили старые дачи 

Inmyroom 47 минут назад
Фото: Inmyroom
Если вам в наследство досталась обветшавшая темная дача, не спешите ее продавать. Даже самый морально устаревший интерьер можно превратить в современное уютное жилье. Показываем, как это сделали российские дизайнеры.
Павел Железнов и Татьяна Борисова решили воссоздать на обычной даче традиционный интерьер русских усадеб с парадной гостиной и столовой. От дверей в проекте отказались — предпочтение отдали широким проемам и единому оформлению пола досками. Дерево — классический материал на русских дачах — появилось на стенах и потолке. Причем здесь сохранен естественный цвет и фактура, а на полу использовали необычный прием секционного окрашивания.
Дом построен в 1990-е годы, поэтому морально устаревший интерьер нуждался в реновации. Дизайнер Евгений Жданов и архитектор Павел Годяев осветлили стены, сохранив фактуру дерева, а в каждой комнате добавили собственный цветовой акцент. Мебель в классическом и прованском стиле подобрали у американских и европейских производителей.
Подмосковный дом на шести сотках совсем не радовал заказчицу: темный интерьер, обветшавшие покрытия и груда старой мебели навевали тоску. На помощь пришли архитектор Илья Насонов и дизайнер Мария Наседкина: отказавшись от глобальной переделки и сделав ставку на декоративные средства, они быстро преобразили пространство, превратив унылую постройку в светлый и уютный домик в стиле прованс.
Двухэтажный дом, построенный по типовому проекту, достался новым хозяевам не в лучшем состоянии. За помощью они обратились к архитекторам Анне Яровиковой и Юлии Мясниковой. Пришлось поменять крышу, врезать мансардные окна, заново провести электрику, обновить лестницу, но результат стоил того.
В загородном доме, построенном по типовому проекту, дизайнеру Варваре Зеленецкой удалось воссоздать атмосферу Прованса. Не прибегая к перепланировке, она спроектировала удобную мебель и вместительные системы хранения. А благодаря грамотной работе дизайнера с материалами, цветом и освещением этот небольшой дом стал уютнее и светлее.
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